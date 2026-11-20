Sensor Tower, satış tahminlerini e-posta makbuzları, istatistiksel veriler ve oyun platformlarındaki herkese açık profiller üzerinden oluşturduğunu belirtti.

Araştırma şirketine göre GTA 6 satışlarının yaklaşık yüzde 75'i PlayStation 5 üzerinden gerçekleşti. Kalan bölümünü ise Xbox satışları oluşturdu. Oyun pazarı araştırma şirketi Niko Partners, GTA 6'nın yıl sonuna kadar dünya genelinde 3 milyar doların üzerinde gelir elde edebileceğini öngörüyor.

GELİŞTİRME MALİYETİ 1 MİLYAR DOLARI AŞMIŞ OLABİLİR

GTA serisinin yeni oyununun geliştirme maliyetinin 1 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Bu rakamın doğrulanması halinde GTA 6, oyun tarihinin en pahalı yapımlarından biri olacak. Florida'dan esinlenilerek oluşturulan Leonida eyaletinde geçen oyun, Lucia ve Jason adlı iki suçlunun hikayesini konu alıyor.