İstanbul için çifte uyarı! Saat verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da bugün ve yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve İstanbul Valiliği peş peşe uyarılarda bulundu. Öğle saatlerinde başlayacak yağışların akşam saatlerinde şiddetini artırması beklenirken, özellikle Boğaz çevresinde yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor. Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmaları istendi.
İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle yetkililerden peş peşe uyarılar geldi.
YAĞIŞLAR AKŞAM SAATLERİNDE ŞİDDETİNİ ARTIRACAK
Akom'un açıklamasına göre İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren serin ve yağışlı hava etkili olacak. Akşam saatlerine doğru il genelinde etkisini artırması beklenen yağışların, gece saatlerine kadar sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.
CUMARTESİ GÜNÜ YENİDEN BAŞLAYACAK
Gece saatlerinde durması beklenen yağışların cumartesi öğle saatlerinden itibaren yeniden etkili olacağı öngörülüyor. Akşam saatlerine kadar kent genelinde yerel, kısa süreli ancak şiddetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanabileceği belirtiliyor.
VALİLİKTEN BOĞAZ ÇEVRESİ İÇİN ÖZEL UYARI
İstanbul Valiliği de Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerini paylaşarak vatandaşları uyardı. Açıklamada, öğle saatlerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşamın ilk saatlerinden itibaren başta Boğaz çevresi olmak üzere il genelinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği ifade edildi.
SEL, SU BASKINI VE DOLUYA DİKKAT
Yetkililer, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.