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Usta oyuncu Sumru Yavrucuk, Haluk Bilginer'in "Türkiye sineması" ifadesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Yavrucuk, kendisinin bu konuda farklı bir tercih yaptığını belirterek "Türk sineması" ifadesini kullandığını söyledi.

"BEN TÜRK SİNEMASI DİYORUM"

Haluk Bilginer'in kullandığı ifadeyle ilgili görüşü sorulan Sumru Yavrucuk, kısa ve net bir yanıt verdi:

"Ben öyle şey yapmıyorum."

Ardından kendi tercih ettiği ifadeleri açıklayan oyuncu, "Türk lokumu diyorum, Türk sineması diyorum." sözlerini kullandı.

Yavrucuk'un açıklaması, iki oyuncunun sinemayı adlandırırken tercih ettiği ifadeler arasındaki farkı ortaya koydu.