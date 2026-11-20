Yapay zeka şirketi Anthropic'in ABD borsasında gerçekleştirdiği rekor halka arz, çalışanlarına sağladığı devasa hisse kazançlarıyla dikkat çekti. 2021 yılında kurulan ve yaklaşık 5 bin 300 kişiye istihdam sağlayan şirketin çalışanlarına tahsis ettiği hisse ve opsiyonların toplam değeri, halka arz fiyatına göre yaklaşık 232 milyar dolara ulaştı. Bu tutar çalışan sayısına bölündüğünde kişi başına yaklaşık 44 milyon dolarlık servet (2 milyar 200 milyon) hesaplanırken ilk dönem çalışanlarından yüzlercesinin 100 milyon doların üzerinde hisse varlığına ulaşabileceği belirtildi.

TARİHİN EN BÜYÜK HALKA ARZINA İMZA ATTI

ChatGPT'nin rakibi Claude yapay zeka sisteminin geliştiricisi Anthropic, 19 Kasım'da Nasdaq borsasında işlem görmeye başladı. Hisselerini 83 dolardan halka arz eden şirket, yaklaşık 81,3 milyar dolar kaynak sağlayarak halka arz büyüklüğünde rekor kırdı. Halka arz fiyatına göre yaklaşık 1,5 trilyon dolar değerlemeye ulaşan Anthropic, ABD'nin en değerli teknoloji şirketleri arasına girdi. Şirketin hisseleri ilk işlem gününü 97,17 dolardan tamamladı.

ÇALIŞAN BAŞINA ORTALAMA 44 MİLYON DOLAR

CNBC ve The Wall Street Journal'ın SEC belgelerine dayandırdığı hesaplamalara göre Anthropic'in çalışanlarına verdiği hisse opsiyonları ve kısıtlı hisse haklarının toplam değeri, 83 dolarlık halka arz fiyatı üzerinden yaklaşık 232 milyar dolara ulaşıyor. Bu tutarın 5 bin 300 çalışana bölünmesiyle kişi başına yaklaşık 44 milyon dolarlık ortalama ortaya çıkıyor.

400'DEN FAZLA ÇALIŞAN 100 MİLYON DOLARI AŞABİLİR

Şirketin ilk yıllarında işe giren çalışanlar, daha düşük fiyatlardan elde ettikleri hisse hakları sayesinde büyük kazanç fırsatı yakaladı. CNBC'nin yatırımcılara dayandırdığı değerlendirmeye göre 400'den fazla çalışanın hisse varlığının 100 milyon doları aşması bekleniyor. Reuters'ın aktardığı ayrı bir tahminde ise bu seviyeye ulaşabilecek kurucu olmayan çalışan sayısı 598 olarak hesaplandı. İlk dönem çalışanları arasında milyar dolarlık hisse servetine ulaşabilecek isimlerin bulunabileceği de değerlendiriliyor.

ŞİRKETİN İLK ÇALIŞANLARI SERVET KAZANDI

Anthropic'in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu belgelere göre çalışanlara yaklaşık 1,77 milyar adet hisse opsiyonu ve 1 milyardan fazla kısıtlı hisse hakkı tanındı. Opsiyonların ortalama kullanım fiyatı 2,91 dolar olarak kaydedildi. Halka arzda belirlenen 83 dolarlık fiyat, özellikle şirkete erken katılan çalışanların hisse haklarının değerini katladı.

7 KURUCUNUN SERVETİ DE KATLANDI

Şirketin yedi kurucusu ise çalışanlara ilişkin ortalama servet hesabının dışında tutuluyor. CNBC'nin aktardığı bilgilere göre kurucuların her biri 230 ila 240 milyon arasında hisseye sahip. Hisse başına 83 dolarlık halka arz fiyatı esas alındığında kurucuların her birinin paylarının değeri yaklaşık 19 ila 20 milyar dolar seviyesine ulaşıyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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