Şahap Kavcıoğlu'nu yakacak ifade: Elden para aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında ek ifade veren Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. İMECE adlı tasarruf finansman şirketini satın almak için sahipleriyle anlaştıklarını belirten Tezmen, Kavcıoğlu'nun daha sonra karar değiştirerek şirketi başkasına aldırdığını öne sürdü. Tezmen, satış sürecinde Kavcıoğlu'nun kişisel çıkar sağlamış olabileceğini de iddia etti.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında ek ifadesi alınan Emre Tezmen, Tera grubunun devralamadığı İMECE tasarruf finansman şirketinin satış sürecine ilişkin beyanda bulundu.
- Tezmen, şirket sahipleriyle satın alma konusunda anlaşmaya vardıklarını, sürecin Şahap Kavcıoğlu'nun tutum değiştirmesiyle farklı sonuçlandığını ileri sürdü.
- Tezmen, İMECE'nin başka bir alıcıya yönlendirilmesinin arkasında Kavcıoğlu'nun satıştan elden para almasının bulunabileceğini öne sürdü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ek ifadesi alınan Emre Tezmen'e, Tera grubunun satın almak istediği ancak devralamadığı İMECE adlı tasarruf finansman şirketinin satış süreci soruldu. Tezmen, şirketin sahipleriyle satın alma konusunda anlaşmaya vardıklarını, ancak sürecin Şahap Kavcıoğlu'nun tutum değiştirmesi üzerine farklı şekilde sonuçlandığını ileri sürdü.
"ÖNCE ANLAŞMAMIZI İSTEDİ, SONRA BAŞKASINA ALDIRDI"
Şirketin satın alınması konusunda Kavcıoğlu'nun yönlendirmede bulunduğunu iddia eden Tezmen, savcılık ifadesinde şu sözleri kullandı:
"Bu şirketi almak için biz şirketin sahibi ile kendi aramızda bir mutabakata varmıştık. Şahap Kavcıoğlu, sahipleri ile benim anlaşmamı söylemişti, biz anlaşma sağladık. Daha sonra Şahap Kavcıoğlu düşüncesinden vazgeçip başkasına aldırdı."
"SATIŞTAN ELDEN PARA ALMIŞ OLABİLİR"
Tezmen, İMECE'nin başka bir alıcıya yönlendirilmesinin arkasında Kavcıoğlu'nun maddi çıkarının bulunabileceğini öne sürdü. Tezmen, "Muhtemelen bu satış işleminden kendisinin elden almayı planladığı bir miktar vardır, onu yüksek bir şekilde almıştır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Tezmen'in açıklamaları, fon soruşturmasında İMECE'nin satış sürecini de gündeme taşırken, söz konusu iddiaların doğruluğuna ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunup bulunmadığına dair bilgi paylaşılmadı.