ABD'de aile katliamı! 3 çocuğunu ve eşini öldürüp intihar ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin Florida eyaletinde bir baba, 1, 3 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu ve eşini silahla öldürdükten sonra intihar etti. Olay sırasında 911 acil yardım hattına gelen çağrıda küçük bir çocuğun, "Baba, lütfen beni öldürme" diye yalvardığı duyuldu. Yaklaşık 10 dakika sonra eve ulaşan polis ekipleri, aynı aileden 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
- ABD'nin Florida eyaletine bağlı Plant City'de bir baba, 1, 3 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğu ile eşini silahla öldürdükten sonra intihar etti.
- 911'e gelen ve açık kalan çağrıda küçük bir çocuğun babasına "Baba, lütfen beni öldürme" diye yalvardığı duyuldu; çocuk bu sözleri üç veya dört kez tekrarladı.
- Polis ekipleri ihbarın ardından yaklaşık 10 dakika sonra adrese ulaşarak aynı aileden 5 kişinin cansız bedenini buldu; ailenin yaklaşık bir yıl önce bölgeye taşındığı ve suç kaydının bulunmadığı belirtildi.
ABD'nin Florida eyaletinde bir baba, 1, 3 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğu ile eşini silahla öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Olay sırasında acil yardım hattına gelen telefonda küçük bir çocuğun babasına kendisini öldürmemesi için yalvardığı duyuldu. Eve ulaşan polis ekipleri, aynı aileden 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
ACİL YARDIM HATTINA GELEN ÇAĞRI DEHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI
Olay, 19 Kasım Perşembe günü Florida eyaletinin Plant City kentinde meydana geldi. Hillsborough County Şerifliğinin açıklamasına göre saat 15.29 sıralarında 911 acil yardım hattına bir çağrı geldi. Telefonun açık kalması üzerine görevli, evin içindeki konuşmaları duydu. Bir erkeğin "Üzgünüm dostum" demesinin ardından sil*h sesi işitildi. Kısa süre sonra küçük bir çocuğun babasına yalvarmaya başladığı belirtildi.
"BABA, LÜTFEN BENİ ÖLDÜRME"
Hillsborough County Şerifi Chad Chronister, acil çağrıyı yanıtlayan görevlinin duyduklarını kamuoyuyla paylaştı. Chronister'ın aktardığına göre küçük çocuk, "Baba, lütfen bana ateş etme. Baba, lütfen beni öldürme" diye yalvardı. Çocuğun bu sözleri üç veya dört kez tekrarladığı, ardından bir sil*h sesi daha duyulduğu açıklandı. Yetkililer, acil yardım çağrısının kim tarafından yapıldığını henüz belirleyemedi.
POLİS 10 DAKİKA SONRA EVE ULAŞTI
İhbarın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri yaklaşık 10 dakika sonra adrese ulaştı. Evin çevresini kontrol eden görevliler, içeride hareketsiz yatan bir çocuk gördü. Bunun üzerine kapıyı zorlayarak içeri giren ekipler, 1, 3 ve 5 yaşlarındaki üç çocuk ile anne ve babanın hayatını kaybettiğini belirledi.
ÖNCE ÇOCUKLARINI, ARDINDAN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
Şerif Chronister, ilk incelemelere göre babanın önce üç çocuğunu, ardından eşini sil*hla öldürdüğünü ve son olarak intihar ettiğini açıkladı. Ailenin yaklaşık bir yıl önce bölgeye taşındığı, bu süre boyunca evden polise herhangi bir ihbar yapılmadığı öğrenildi. Anne ve babanın da suç kaydının bulunmadığı belirtildi.
ŞERİF: TAM ANLAMIYLA SAF KÖTÜLÜK
Olay yerinde açıklama yapan Chronister, karşılaştıkları manzarayı "Saf kötülükten başka bir şey değil" sözleriyle değerlendirdi. Küçük çocukların hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden sarstığını ifade eden şerif, ihbarı alan görevli ile eve giren polislerin psikolojik destek aldığını söyledi.
CİNAYETLERİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Polis, 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. Aile üyelerinin kimlikleri henüz kamuoyuyla paylaşılmazken babanın cinayetleri hangi nedenle işlediği de bilinmiyor. Yetkililer, olayın cinayet ve intihar kapsamında soruşturulduğunu bildirdi.