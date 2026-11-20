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Ara transfer döneminde orta saha hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Fiorentina forması giyen Christ Oulai için yeniden harekete geçmesinin ardından Fenerbahçe'nin de genç futbolcuyla ilgilendiği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde çalıştığı 20 yaşındaki oyuncu için iki ezeli rakibin karşı karşıya gelebileceği öne sürüldü.
- Süper Lig'de 29 puanla lider olan Galatasaray, orta saha takviyesi için Christ Oulai'yi transfer gündemine aldı; Fenerbahçe'nin de aynı oyuncuyla ilgilendiği iddia edildi.
- Galatasaray, sezon başında Trabzonspor'dan 26 milyon euro garanti ücret ve 4 milyon euroyu aşan bonuslarla Fiorentina'ya transfer olan 20 yaşındaki Oulai için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlıyor.
- Fiorentina'da bu sezon 9 resmi maçta gol veya asist katkısı sağlayamayan Oulai'nin transferinde Trabzonspor'un sonraki satıştan yüzde 10 payı bulunuyor.
Süper Lig'de 29 puanla zirvede bulunan ve üst üste beşinci şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarını hızlandırdı. Önceliğini orta saha takviyesine veren sarı-kırmızılı yönetim, daha önce Trabzonspor forması giydiği dönemde de ilgilendiği Christ Oulai'yi yeniden gündemine aldı.
Trabzonspor'daki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 20 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transferi, yüksek bonservis maliyeti nedeniyle gerçekleşmemişti. Sezon başında Fiorentina'ya transfer olan Oulai, İtalyan ekibinde bu sezon çıktığı 9 resmi maçta gol veya asist katkısı sağlayamadı. Genç oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalinin ortaya çıkması üzerine Galatasaray yeniden harekete geçti.
FENERBAHÇE DE DEVREYE GİRDİ
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Christ Oulai için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği öne sürülürken iki ezeli rakibin aynı futbolcuya yönelmesi transferde rekabet ihtimalini artırdı.
Fenerbahçe'nin oyuncu için nasıl bir teklif hazırladığına ilişkin henüz net bir bilgi bulunmazken transfer konusunda kulüplerden resmi bir açıklama gelmedi.
GALATASARAY'IN TRANSFER FORMÜLÜ BELLİ OLDU
Galatasaray yönetiminin, Oulai için Fiorentina'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmayı planladığı öğrenildi. Ocak ayında yüksek bonservis bedeli ödemek istemeyen sarı-kırmızılılar, transferin asıl maliyetini sezon sonuna bırakmayı hedefliyor.
Hazırlanan formülde satın alma opsiyonunun maç sayısı, sahada kalınan süre ve performans gibi belirli şartların gerçekleşmesi halinde devreye girmesi öngörülüyor. Bir süredir oyuncu tarafıyla temas halinde olan Galatasaray'ın olumlu geri dönüş aldığı ve Oulai'nin de sarı-kırmızılı takıma transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.
YABANCI KONTENJANINDA AVANTAJ SAĞLIYOR
Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giyen Christ Oulai, Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti tarafından hem mevcut kadroya katkı sağlayabilecek hem de geleceğe yönelik yatırım niteliği taşıyan bir oyuncu olarak değerlendiriliyor.
Genç orta sahanın +4 yabancı kontenjanına uygun olması da transferde önemli bir avantaj olarak görülüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Fiorentina'nın oyuncuya yaptığı yatırıma eş değer bir paket hazırlamayı planladığı aktarıldı.
TRABZONSPOR'UN YÜZDE 10 PAYI VAR
Fiorentina, Christ Oulai'yi geçen yaz Trabzonspor'dan 26 milyon euro garanti ücret ve 4 milyon euroyu aşan bonuslar karşılığında transfer etmişti. Bordo-mavili kulüp, anlaşmaya oyuncunun sonraki satışından yüzde 10 pay alma maddesini de eklemişti. Bastia'dan Trabzonspor'a transfer olan Oulai, Karadeniz temsilcisinde çıktığı 31 resmi karşılaşmada 2 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.