Bünyesinde çok sayıda fast food markası bulunduran bir şirketin Kuzey Kıbrıs'taki operasyonları üzerinden 100 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı iddiasına ilişkin düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, sahte ödeme belgeleri hazırlayarak şirket merkezinden Kuzey Kıbrıs'a para gönderilmesini sağladığı, parayı ise Türkiye'deki 3 paravan şirket ve aile yakınlarının hesapları üzerinden dolaştırarak izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YÖNETİCİ OLARAK KIBRIS'A GÖNDERİLDİ

Türkiye merkezli faaliyet gösteren ve bünyesinde birçok fast food markasını barındıran şirket, şubat ayında Kuzey Kıbrıs'a yönetici olarak Batuhan D.'yi (36) gönderdi. Batuhan D. Mart ayında şirketin ödeme evraklarıyla ilgili sahte belgeler düzenleyerek Türkiye'deki merkezden milyonlarca lira ödeme aldı. Şirketin yaptığı incelemede, belgelerin sahte olduğu, Batuhan D.'nin olmayan hizmetler üzerinden toplam 100 milyon lira ödeme aldığı belirlendi. Bunun üzerine şirket, konuya ilişkin hem Türkiye'de hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, Batuhan D.'nin, söz konusu paraları Emre G. ve Emre A. üzerinden Türkiye'de daha önceden kurulan 3 paravan şirket üzerinden dolaşıma soktuğu belirlendi. Banka hesaplarında daha önceden haciz işlemleri bulunduğu öğrenilen şüphelilerin, kendi hesapları yerine aile yakınlarının banka hesaplarını kullandığı tespit edildi. Yaklaşık 100 milyon liranın, 3 paravan şirket üzerinden Emre G.'nin aile yakınlarının hesaplarına aktarılarak defalarca kez transfer edildiği, bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

14 MİLYON LİRASINI BAHİS SİTELERİNDE HARCADI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, dolandırıcılığa konu 100 milyon liranın yaklaşık 70 milyon lirasının Kuzey Kıbrıs'a, Batuhan D.'ye geri gönderildiği belirlendi. Paranın bir bölümünün Türkiye'deki şüphelilere komisyon olarak ödendiği, yaklaşık 20 milyon liranın hacizli borçların kapatılmasında kullanıldığı tespit edildi. Batuhan D.'nin ayrıca yaklaşık 14 milyon lirayı Türkiye'de yasal faaliyet gösteren bazı bahis sitelerinde harcadığı öğrenildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON

Şirketin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda şüphelilerin adresleri ve para transferlerinin gerçekleştirildiği hesap hareketleri tespit edildi. İstanbul merkezli Hatay, Siirt ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6'sı kadın 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 1 şüphelinin Hatay'da olduğu öğrenilirken, Batuhan D.'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tutuklu olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı