Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İlk kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Merve Dizdar, hamileliğinin son günlerinde yaptığı yeni paylaşımla dikkat çekti. Yaklaşık 9 aylık hamile olan Dizdar, köpekleriyle yürüyüşe çıktığı anları "Seke seke" notuyla takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun iyice belirginleşen karnı gözlerden kaçmadı.

KÖPEKLERİYLE YÜRÜYÜŞE ÇIKTI

Anne olmak için gün sayan Merve Dizdar, günlük kıyafetleriyle köpeklerini gezdirdiği anları paylaştı. Siyah pantolonu, beyaz tişörtü ve yeşil gömleğiyle yürüyüş yapan oyuncunun fotoğrafına eklediği "Seke seke" notu dikkat çekti.

Hamileliğinin son döneminde olan Dizdar'ın büyüyen karnı da kareye yansıdı.

ERKEK BEBEK BEKLİYOR

2024 yılında iş insanı Cihan Ayger ile evlenen Merve Dizdar, ilk kez anne olmanın heyecanını yaşıyor. Bir erkek bebek bekleyen oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada doğumun aralık ayında gerçekleşmesini beklediğini söylemişti.

Bebeğinin ismine henüz karar vermediklerini belirten Dizdar, eşiyle birlikte geleneksel isimler üzerinde düşündüklerini ifade etmişti.

DOĞUM İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Hamilelik sürecini zaman zaman paylaşımlarıyla takipçilerine gösteren Dizdar, 16 Kasım'da da farklı aylarda çekilen hamilelik fotoğraflarını yayımlamıştı.

Aralık ayında oğlunu kucağına almayı bekleyen oyuncu, bu kez köpekleriyle yaptığı yürüyüşten bir kareyi takipçileriyle buluşturdu.