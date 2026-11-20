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Ağrı'da evinde ölü bulunan 28 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümünden önce okul müdürüyle yaşadığı tartışmaya ilişkin davada dikkat çeken bir tanık ifadesi geldi. Aynı serviste bulunan meslektaşı N.Ş.A., okul müdürü M.İ.'nin Koparan'a iki kez tokat attığını gördüğünü söyledi.

TANIK ÖĞRETMEN: İKİ KEZ TOKAT ATTI

Irmak Ayşe Koparan'ın ölümünden önce okul müdürü M.İ. ile serviste yaşadığı tartışmaya ilişkin davanın duruşması Ağrı 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, sınıf öğretmeni N.Ş.A. ile servis şoförü S.E.'yi tanık olarak dinledi.

Öğretmen N.Ş.A., olay günü şoförün arkasında oturduğunu, M.İ. ile Irmak öğretmenin ise ön koltukta yan yana bulunduğunu anlattı. Tartışmada ilk hakaretin müdür M.İ.'den geldiğini belirten tanık, Koparan'ın koltuğa sığamadığını söylemesi üzerine hakaret içeren ifadeler kullanıldığını aktardı.

N.Ş.A., M.İ.'nin Koparan'a iki kez tokat attığını gördüğünü, Koparan'ın da elini kaldırdığını ancak vurup vurmadığını görmediğini söyledi. Servis durdurulduğunda diğer öğretmenlerin ön kapıyı açarak ikisini ayırmaya çalıştığını da ifade etti.

ŞOFÖR ÖNCEKİ İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Servis şoförü S.E., daha önce verdiği ifadede M.İ.'nin Koparan'a tokat atmadığını söylemişti. Duruşmada ise önceki beyanından farklı konuşan şoför, "Neden zapta farklı yazılmış bilmiyorum. Şu anki beyanlarım daha doğrudur. Ben aracı kullandığım için kim kime vurdu, görmedim. Ancak bu sırada bir vurma eylemi olmuş. Birbirlerine küfür ediyorlardı" dedi.

Her iki tarafın avukatı da şoför hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

OKUL MÜDÜRÜ BURSA'YA TAYİN EDİLDİ

Duruşmaya katılmayan M.İ.'nin avukatı, müvekkilinin Bursa'ya tayin edildiğini ve burada yaşadığını mahkemeye bildirdi. Mahkeme, okul müdürünün savunmasının bir sonraki duruşmada Bursa'dan SEGBİS aracılığıyla alınmasına karar verdi.

MOBBİNG İDDİALARI DA DOSYADA

Irmak Ayşe Koparan'ın göreve başladığı ilk günden itibaren barınma, ulaşım sorunları ve fiziksel şiddet dahil mobbing iddialarına ilişkin resmi başvurularda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Duruşmayı izleyen Eğitim-İş Ağrı Şube Başkanı Hüseyin Akboğa, NEFES'e yaptığı açıklamada, servis şoförünün olay sırasında araç kullandığını ve kimin kime vurduğunu net göremediğini söylediğini aktardı. Akboğa, müdür lehine ifade veren kimsenin kalmadığını savundu. Akboğa ayrıca, mobbing iddiaları tartışılırken Koparan'ın özel hayatının gündeme getirilmesini cinsiyetçi olarak nitelendirdi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi