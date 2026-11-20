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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, İspanya LaLiga ekibi Real Madrid ile sözleşmesi 2032 yılına kadar uzatılan sarı-lacivertlilerin altyapısından çıkan milli futbolcu Arda Güler'e tebrik mektup gönderdi.

Milli futbolcu Arda Güler, formasını giydiği İspanyol takımı Real Madrid ile sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattı. Konuya ilişkin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da Güler'i tebrik ettiği bir mektup gönderdi. Söz konusu mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Arda Güler,

Real Madrid kulübü ile olan sözleşmenin uzatma görüşmelerinin tamamlandığını ve yeni sözleşmenin 2032 yılına kadar uzatılmış olduğunu memnuniyetle takip ettim ve bundan çok büyük bir gurur duydum.

Ülkemiz olarak tanıklık ettiğimiz bu imza; senin futbola adanmışlığının, bağlılığının, çalışmanın, azminin ve emeğinin çok kıymetli bir sonucudur.

Şahsım, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; senin hem kulübümüzdeki, hem de ulusal ve uluslararası sahalardaki sporcu ve sportmen kimliğini her zaman takdirle izledik, izlemeye devam edeceğiz.

İyi ki Fenerbahçelisin ve iyi ki bizim şanlı armamızı ve formamızı taşıdın.

Atmış olduğun imzanın hayırlı olmasını diliyor, şimdi bağlı olduğun kulübünle yine sahalarda mücadele etmeye, yeni hikayeler ve hepimizi gururlandıracak yeni zaferler yazmaya devam edeceğine inanıyoruz.

Sana, sevgili ailen ile beraber sakatlıksız, sağlıklı ve üstün başarılarla dolu yeni bir dönem diler, daha nice başarılarını görmeyi temenni ederiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı