Çorap satan kadından zabıtaya tepki: Burası benim ekmek davamGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Konak ilçesine bağlı Çankaya semtinde seyyar olarak çorap satan bir kadın, ürünlerine el koymak isteyen zabıta ekiplerine tepki gösterdi. Geçimini sağlamak için satış yaptığını belirten kadın, "Burası benim ekmek davam" diyerek yaşadığı duruma isyan etti. Kadının ekmek mücadelesini anlattığı görüntüler, seyyar satıcıların geçim sıkıntısını ve sokakta çalışmak zorunda kalan vatandaşların karşılaştığı zorlukları yeniden tartışmaya açtı.
- Konak'ın Çankaya semtinde kaldırımda çorap satışı yapan kadın ile zabıta görevlileri arasında tartışma çıktı.
- Kadın, satış yaptığı ürünlere el konulmasına karşı çıkarak "Burası benim ekmek davam" dedi.
- Olay çevredeki bir kişi tarafından kaydedildi; görüntülerde ürünlere el konulup konulmadığı kesin olarak anlaşılamıyor.
Konak'ın Çankaya semtinde yaşanan olayda, kaldırımda çorap satışı yapan kadın ile zabıta görevlileri arasında tartışma çıktı. Satış yaptığı ürünlere el konulmasına karşı çıkan kadın, "Burası benim ekmek davam" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Geçimini sağlamak için çalıştığını vurgulayan kadın, görevlilerle uzun süre konuşarak kendisini anlatmaya çalıştı.
ZABITA EKİPLERİYLE TARTIŞTI
Çevredeki bir kişi tarafından kaydedilen görüntülerde, kadının zabıta ekiplerine ellerini kaldırarak tepki gösterdiği ve zaman zaman sesini yükselttiği görülüyor. Görevliler ise kadınla konuşarak duruma müdahale etmeye çalışıyor. Tartışma çevredeki vatandaşların da dikkatini çekerken ürünlere el konulup konulmadığı görüntülerden kesin olarak anlaşılamıyor.
GEÇİM MÜCADELESİ YENİDEN TARTIŞILIYOR
Kadının sözleri, artan yaşam maliyetleri karşısında sokakta satış yaparak geçimini sağlamaya çalışan vatandaşların yaşadığı güçlükleri akıllara getirdi. Seyyar satışlara yönelik denetimler kamuya açık alanların düzenini korumayı amaçlarken bu tür müdahaleler, geçimini günlük kazancıyla sağlayan kişilerin ekonomik koşullarını da tartışmaya açıyor.