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Konak'ın Çankaya semtinde yaşanan olayda, kaldırımda çorap satışı yapan kadın ile zabıta görevlileri arasında tartışma çıktı. Satış yaptığı ürünlere el konulmasına karşı çıkan kadın, "Burası benim ekmek davam" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Geçimini sağlamak için çalıştığını vurgulayan kadın, görevlilerle uzun süre konuşarak kendisini anlatmaya çalıştı.

ZABITA EKİPLERİYLE TARTIŞTI

Çevredeki bir kişi tarafından kaydedilen görüntülerde, kadının zabıta ekiplerine ellerini kaldırarak tepki gösterdiği ve zaman zaman sesini yükselttiği görülüyor. Görevliler ise kadınla konuşarak duruma müdahale etmeye çalışıyor. Tartışma çevredeki vatandaşların da dikkatini çekerken ürünlere el konulup konulmadığı görüntülerden kesin olarak anlaşılamıyor.

GEÇİM MÜCADELESİ YENİDEN TARTIŞILIYOR

Kadının sözleri, artan yaşam maliyetleri karşısında sokakta satış yaparak geçimini sağlamaya çalışan vatandaşların yaşadığı güçlükleri akıllara getirdi. Seyyar satışlara yönelik denetimler kamuya açık alanların düzenini korumayı amaçlarken bu tür müdahaleler, geçimini günlük kazancıyla sağlayan kişilerin ekonomik koşullarını da tartışmaya açıyor.