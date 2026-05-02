Real Madrid'de Arda Güler'e büyük onur
Arda Güler, nisan ayında sergilediği performansla Real Madrid’de ayın oyuncusu seçilerek dünya yıldızlarını geride bıraktı.
- Nisan ayında 2 gol ve 1 asist yapan Arda Güler, sezon genelinde 6 gol ve 14 asist kaydetti.
NİSAN AYININ EN İYİSİ SEÇİLDİ
Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve attığı şık gollerle adından söz ettiren Arda Güler, İspanya’da bir ödül daha kazandı. Genç futbolcu, Real Madrid’de nisan ayının en iyi oyuncusu ödülünün sahibi oldu.
DEV YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI
Özellikle Bayern Münih filelerine gönderdiği iki golle büyük ses getiren milli yıldız, yapılan oylamada Vinicius Junior, Federico Valverde, Antonio Rüdiger ve Jude Bellingham gibi dünya futbolunun önemli isimlerini geride bıraktı.
Nisan ayında Mallorca, Girona, Alaves ve Bayern Münih’e (2 maç) karşı forma giyen Arda Güler, bu süreçte 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
SEZON PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU
Genç yıldız, bu sezon Real Madrid formasıyla toplam 50 karşılaşmada görev aldı. Arda Güler, bu maçlarda 6 gol atarken 14 asist yaptı ve takımına toplamda 20 gole doğrudan katkı sağladı.