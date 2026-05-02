Haberler

Real Madrid'de Arda Güler'e büyük onur

Real Madrid'de Arda Güler'e büyük onur
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arda Güler, nisan ayında sergilediği performansla Real Madrid’de ayın oyuncusu seçilerek dünya yıldızlarını geride bıraktı.

  • Arda Güler, Real Madrid'de nisan ayının en iyi oyuncusu seçildi.
  • Oyuncu, Vinicius Junior, Federico Valverde, Antonio Rüdiger ve Jude Bellingham'ı geride bıraktı.
  • Nisan ayında 2 gol ve 1 asist yapan Arda Güler, sezon genelinde 6 gol ve 14 asist kaydetti.

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, gösterdiği performansla kulübünde ayın oyuncusu seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

NİSAN AYININ EN İYİSİ SEÇİLDİ

Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve attığı şık gollerle adından söz ettiren Arda Güler, İspanya’da bir ödül daha kazandı. Genç futbolcu, Real Madrid’de nisan ayının en iyi oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

DEV YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI

Özellikle Bayern Münih filelerine gönderdiği iki golle büyük ses getiren milli yıldız, yapılan oylamada Vinicius Junior, Federico Valverde, Antonio Rüdiger ve Jude Bellingham gibi dünya futbolunun önemli isimlerini geride bıraktı.

Nisan ayında Mallorca, Girona, Alaves ve Bayern Münih’e (2 maç) karşı forma giyen Arda Güler, bu süreçte 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

SEZON PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Genç yıldız, bu sezon Real Madrid formasıyla toplam 50 karşılaşmada görev aldı. Arda Güler, bu maçlarda 6 gol atarken 14 asist yaptı ve takımına toplamda 20 gole doğrudan katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de

"Felaketi yaşıyoruz" demişti! 10 yıllık genelge Resmi Gazete'de
Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi

Trump yönetiminden sürpriz karar: Savaş sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı! İlaç, istismar, mobbing...

Dev bankada büyük skandal: Erkek çalışanını seks kölesi yaptı
Türk Büyükelçi Cezayir Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu

Ziyarete damga vuran görüntü: Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu

Meteoroloji uyardı! Yağışlar 4 gün daha sürecek

Meteoroloji uyardı! Kabus 4 gün daha sürecek
Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı! İlaç, istismar, mobbing...

Dev bankada büyük skandal: Erkek çalışanını seks kölesi yaptı
Görme engelli vatandaşın trafikte yaşadığı tehlikeli anlar kamerada

"İnsanlık ölmüş" dedirten görüntüler
Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri

Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri