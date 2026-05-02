Ailelerden basın mensuplarına tepki: 'Allah belanızı versin, daha 18 yaşında, çekmeyin'

Bolu'da konuşmak için çağırdıkları sokakta 2 genci silahla vurarak yaralayan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında aileleri, görüntü almak isteyen basın mensuplarına, "Allah belanızı versin, biz çekilmesini istemiyoruz. Daha 18 yaşında oğlum" diyerek tepki gösterdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çıkınlar Mahallesi 20. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. (22) ve Ç.G. (27), konuşmak üzere cadde üzerine çağrıldı. Buluşma noktasına gelen araçtan inen E.C., hiç vakit kaybetmeden F.K. ve Ç.G.'nin ayaklarına doğru ateş açtı. Meydana gelen silahlı saldırı sonucu F.K. ve Ç.G. kurşunların hedefi olarak yaralanırken, silahı ateşleyen E.C. ve olay esnasında yanında bulunan B.K. ile O.S. araçla olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Basın mensuplarına engelleme girişimi

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekiplerinin iz sürmesi ve uzun süren kovalamacası sonucunda E.C., B.K. ve O.S. gece saatlerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

"Allah belanızı versin"

Şüphelilerin adliyeye çıkarıldığı esnada bina önünde bekleyen şahısların aileleri ve yakınları, haber takibi yapan ve görüntü almak isteyen basın mensuplarına, "Allah belanızı versin, biz çekilmesini istemiyoruz. Daha 18 yaşında oğlum" diyerek tepki göstererek zorluk çıkardı. - BOLU

