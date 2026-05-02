Haberler

Ailelerden basın mensuplarına tepki: "Allah belanızı versin, daha 18 yaşında, çekmeyin"

Ailelerden basın mensuplarına tepki: 'Allah belanızı versin, daha 18 yaşında, çekmeyin'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da konuşmak için çağırdıkları sokakta 2 genci silahla vurarak yaralayan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu'da konuşmak için çağırdıkları sokakta 2 genci silahla vurarak yaralayan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında aileleri, görüntü almak isteyen basın mensuplarına, "Allah belanızı versin, biz çekilmesini istemiyoruz. Daha 18 yaşında oğlum" diyerek tepki gösterdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çıkınlar Mahallesi 20. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. (22) ve Ç.G. (27), konuşmak üzere cadde üzerine çağrıldı. Buluşma noktasına gelen araçtan inen E.C., hiç vakit kaybetmeden F.K. ve Ç.G.'nin ayaklarına doğru ateş açtı. Meydana gelen silahlı saldırı sonucu F.K. ve Ç.G. kurşunların hedefi olarak yaralanırken, silahı ateşleyen E.C. ve olay esnasında yanında bulunan B.K. ile O.S. araçla olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Basın mensuplarına engelleme girişimi

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekiplerinin iz sürmesi ve uzun süren kovalamacası sonucunda E.C., B.K. ve O.S. gece saatlerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

"Allah belanızı versin"

Şüphelilerin adliyeye çıkarıldığı esnada bina önünde bekleyen şahısların aileleri ve yakınları, haber takibi yapan ve görüntü almak isteyen basın mensuplarına, "Allah belanızı versin, biz çekilmesini istemiyoruz. Daha 18 yaşında oğlum" diyerek tepki göstererek zorluk çıkardı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim

TBB'de olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi

Aliyev'i küplere bindiren karar! Avrupa Birliği'ne nota verdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü endişe verici! Sivaslı genç kızın akıbeti merak ediliyor

Kenti karıştıran görüntü! Herkes akıbetini merak ediyor

Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden...
1 yıl boyunca spor yapan adamın son hali şaşırttı

1 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Görüntü endişe verici! Sivaslı genç kızın akıbeti merak ediliyor

Kenti karıştıran görüntü! Herkes akıbetini merak ediyor

Tülay Özer'e son veda! Kardeşi Zerrin Özer cenazede fenalık geçirdi

Usta sanatçıya son veda! Zerrin Özer fenalık geçirdi
Küçük İbo'nun son hali olay oldu! Estetik iddiaları alevlendi

Estetik mi yaptırdı? İşte Küçük İbo'nun son hali