Özkan Yalım, belediyenin halılarını sevgilisinin evine döşetmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya itirafçı oldu.

“BELEDİYENİN HALILARINI SEVGİLİSİNİN EVİNE DÖŞETTİ” İDDİASI

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre, Altınkaya’nın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek verdiği ifadede en dikkat çeken başlıklardan biri ise belediye kaynaklarının özel kullanım iddiası oldu.

Dosyada yer alan anlatımlarda, belediyeye bağlı bir üretim merkezi olan "Dokur Evi"nden alınan el emeği halıların, Özkan Yalım’ın sevgilisi olduğu iddia edilen E.Y. ile ortak mülkiyetinde bulunan bir daireye götürüldüğü iddia edildi.

Altınkaya, halıların kamu kurumundan çıkarılıp özel bir eve nakledilme sürecini şu sözlerle detaylandırdı: "Özkan Yalım’ın sevgilisi olan E.Y. isimli şahısla ortak olarak malik oldukları evleri için halılar belediyeye bağlı ''Dokur Evi’nden'' götürülmüştür. 2025 yılı içerisinde Özkan Yalım’ın çalışanı olan İ. ile birlikte Özkan Yalım’ın talimatıyla belediyeye bağlı Dokur Evi’ne giderek beş / altı tane halıyı teslim aldık. Aldığımız bu halıları evde kullanılmak üzere İ. ile beraber götürdük."

“BEN İMZALAMADIM, ÖZKAN YALIM BİZZAT KENDİSİ İMZALADI”

Altınkaya, halıların teslimatı sırasında yaşanan usulsüzlüğü ve evrak sürecindeki garipliği ise şu ifadelerle açıkladı: "Halıların evdeki döşeme işini özel kalemde çalışan K. isimli şahıs yaptı. Biz halıları teslim alırken metrekarelerini yazmayı unuttukları için sonrasında ölçüm yaparak Dokur Evi’ne halıların boyutlarını bildirdik. Normal prosedür olarak bize halıların ebatlarının yazdığı ve tarafımızca teslim alındığına dair evrak hazırladılar ancak ben bu evrakı halılar Özkan Yalım’ın sevgilisine götürüldüğü için imzalamadım, bu evrakı Özkan Yalım’ın kendisi bizzat imzaladı."

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Uşak Belediyesince düzenlenen ihalelere fesat karıştırılması, usulsüz birtakım iş ve işlemler için esnaftan rüşvet talebinde bulunulması, Uşakspor'a yardım/bağış adı altında yüksek miktarlarda para toplanması iddiaları ile ilgili olarak "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 20 Nisan'da haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Uşak, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

Soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras ve İsmail Özçelik, Uşak Haber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş ile Mustafa Yalım, CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek, Ahmet Arslan, Ahmet Yıldız, Ali Arı, Fahreddin Altundal, Ferhat Cucu, Mehmet Arslan, Mustafa Arslan, Rahmi Altundal, Sefa Taşcı, Akın Cantürk, Cemal Ak, Ceren Yeşildağ, Ulaş Küçükakın ve Ümut Demi tutuklanmıştı.

17 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: Haberler.com