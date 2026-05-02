Trump bu sözleri Somali için söyledi: Pis, kirli, iğrenç ve korkunç bir yer

ABD Başkanı Donald Trump, Somali ve Somali asıllı Temsilciler Meclisi üyesi İlhan Omar’a yönelik sert ifadeler kullandı. Trump “Somali… pis, kirli, iğrenç derecede kirli. Korkunç bir yer. Temsilciler Meclisi üyesi Omar Somali’den geliyor ve ABD'yi nasıl yönetmemiz gerektiğini anlatıyor" sözleri tepki çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Somali kökenli Temsilciler Meclisi üyesi İlhan Omar ve Somali hakkında yaptığı açıklamalarla tartışma yarattı. Trump, bir etkinlikte yaptığı konuşmada hem Omar’ı hem de Somali’yi hedef alan ifadeler kullandı.

“DÜNYANIN EN KÖTÜ ÜLKESİ”

Trump, Somali’ye ilişkin değerlendirmesinde, “Somali… pis, kirli, iğrenç derecede kirli. Korkunç bir yer.” dedi. Ülke hakkında sert eleştirilerini sürdüren Trump, “İyi hiçbir şeyleri yok. Dünyanın en kötü ülkesi olduğunu söylüyorlar.” ifadelerini kullandı.

İLHAN OMAR’I HEDEF ALDI

İlhan Omar’ı da doğrudan hedef alan Trump, “Bize ABD’yi nasıl yönetmemiz gerektiğini söylüyor.” diyerek eleştirilerde bulundu. Omar’ın ABD’deki etkisine değinen Trump, “Buraya geliyorlar ve Ilhan Omar… Onu hiç duydunuz mu? Bunun başını o çekiyor. Düşünebiliyor musunuz?” dedi.

SUÇ VE YOKSULLUK VURGUSU

Somali’deki yaşam koşullarına ilişkin de sert ifadeler kullanan Trump, “Orada suçtan, yoksulluktan, kirlilikten başka hiçbir şey yok. Her şey korkunç. İyi hiçbir şey yok.” şeklinde konuştu.

“EN KÖTÜSÜ” DEDİ

Trump, konuşmasının devamında Somali için “Dünyanın herhangi bir yerindeki en kötü ülke olduğunu söylüyorlar. Dışarıda bazı ‘güzelliklerimiz’ var ama burası en kötüsü” ifadelerini kullandı.

Abdullah Karlıdağ
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

