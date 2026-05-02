Haberler

İki ilde mayıs ayında kar yağışı

Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum ve Kastamonu'da hava sıcaklığının belirgin bir biçimde düşmesinin ardından yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji'nin soğuk hava tahmininde bulunduğu  Çorum'da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Oğuzlar ilçesine bağlı, yüksek rakımlı köylerde başlayan kar yağışı ara ara devam ediyor. Hava sıcaklığının da düştüğü Çorum'da kar yağışının ara ara yüksek rakımlı bölgelerde devam etmesi bekleniyor.

KASTAMONU’DA DA AYNI MANZARA

Çorum’un yanı sıra komşu il Kastamonu'da yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı başladı.

Hava sıcaklığının hissedilebilir derecede düşüş gösterdiği Tosya ilçesinin yüksek kesimlerinde akşam saatleri itibarıyla başlayan kar yağışı ara ara devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

