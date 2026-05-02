İki ilde mayıs ayında kar yağışı

Meteoroloji'nin soğuk hava tahmininde bulunduğu Çorum'da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Oğuzlar ilçesine bağlı, yüksek rakımlı köylerde başlayan kar yağışı ara ara devam ediyor. Hava sıcaklığının da düştüğü Çorum'da kar yağışının ara ara yüksek rakımlı bölgelerde devam etmesi bekleniyor.

KASTAMONU’DA DA AYNI MANZARA

Çorum’un yanı sıra komşu il Kastamonu'da yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı başladı.

Hava sıcaklığının hissedilebilir derecede düşüş gösterdiği Tosya ilçesinin yüksek kesimlerinde akşam saatleri itibarıyla başlayan kar yağışı ara ara devam ediyor.

