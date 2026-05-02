Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray, Avrupa devlerinin peşinde olduğu Victor Osimhen için 150 milyon euroluk bonservis belirlerken, yıldız golcüye talip olan kulüplerin sayısı artıyor.

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için Avrupa devleri sıraya girerken, sarı-kırmızılı yönetim de Nijeryalı golcünün bonservis bedelini netleştirdi.

150 MİLYON EURO TALEP EDİLİYOR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Osimhen için 150 milyon euro bonservis belirledi. Bu rakamın altındaki tekliflere sıcak bakılmayacağı ifade edildi.

DEVLER PEŞİNDE

Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Liverpool ve Juventus gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin yıldız golcüyle ilgilendiği belirtildi. Özellikle Real Madrid’in santrfor arayışında Osimhen’i öncelikli hedef olarak gördüğü aktarıldı.

PERFORMANSI GÖZ KAMAŞTIRIYOR

27 yaşındaki forvet bu sezon 31 maçta 20 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Galatasaray’daki ilk sezonunda ise 41 maçta 37 gol ve 8 asistle dikkat çekmişti.

SÖZLEŞMESİ UZUN VADELİ

Nijeryalı yıldızın Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ederken, oyuncunun güncel piyasa değeri 75 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

AİLE VURGUSU YAPMIŞTI

Osimhen, daha önce yaptığı açıklamada Galatasaray’ı “yuva” olarak tanımlamış ve kulüpte kendisini bir ailenin parçası gibi hissettiğini dile getirmişti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

