Bolu'da sokak ortasında kavga

Bolu'da sokak ortasında iki kişi tarafından yere yatırılarak darp edilen bir vatandaşın imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Aktaş Mahallesi Seyit Efendi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde karşılaşan taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 2 şahıs, bir vatandaşı yere yatırarak darp etmeye başladı. Kavgayı gören çevredeki diğer vatandaşlar hızla olaya müdahale ederek araya girdi. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, kavga daha fazla büyümeden son buldu. Sokak ortasında yaşanan darp anları ise çevredeki bir kameraya saniye saniye yansıdı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı