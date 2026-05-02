Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amedspor'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amedspor'un Süper Lig’e yükselmesi dolayısıyla kulübü ve Diyarbakır halkını tebrik etti.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son hafta maçında Iğdır FK ile Amedspor karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 berabere bitti. Esenler Erokspor'a ikili averajda üstünlük sağlayan Amedspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig’e yükselen Amed Sportif Faaliyetler için tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, “Önümüzdeki sezon Diyarbakır’ımızı Trendyol Süper Lig’de temsil edecek olan Amedspor’u, tüm camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) de Amedspor için tebrik mesajı yayımladı. Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Trendyol 1. Lig'de bugün oynanan 38. hafta müsabakalarının ardından Amed Sportif Faaliyetler, ligi ikinci sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e yükselmiştir. Başarılarından dolayı Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Amed Sportif Faaliyetler camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol Süper Lig'de başarılar dileriz."

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıİhsan BAŞERLİ:

REİS gözün aydın DEM liler süper lige gelmiş.Artık çözüm sürecine büyük katkı sağlarlar artık.

Haber YorumlarıHoca:

Sayın cumhurbaşkanım çok şükür bu günleri gördük. Rabbim Amed sporum ayağına taş değdirmesin ??

Haber Yorumlarıİsmail Zeynep:

Kıskananlar çatlasın amed alnının teriyle süperligde

Haber Yorumlarıwmhcbwgczj:

kendisi şampiyon etti kendisi kutluyor ????

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

