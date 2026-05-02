2 yaşındaki çocuk kaynar su dolu kovaya düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, kaynar su dolu kovaya düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Ertuğrulgazi Mahallesi Ata Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Hülya A., soba üzerinde kaynattığı suyu kovaya doldurdu. Bu sırada odada oyun oynayan 2 yaşındaki Alparslan A., bir anda dengesini kaybederek kaynar su dolu kovaya düştü.

Durumu fark eden anne, küçük çocuğu hemen kovadan çıkararak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalede, çocuğun vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştuğu belirlendi. Ağır yaralanan küçük çocuk, annesinin refakatinde ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

