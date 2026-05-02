Maç bitti yüzlerce Amedspor taraftarı sahaya daldı

Trendyol 1. Lig’in son haftasında Amedspor, deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak Süper Lig’e yükselmeyi başardı.

3-3’LÜK SKORLA GELEN TARİHİ BAŞARI

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada iki takım da gol düellosu yaşarken, alınan beraberlik Amedspor’a Süper Lig kapısını açtı. Diyarbakır temsilcisi bu sonuçla tarihinde ilk kez en üst ligde mücadele etme hakkı kazandı.

TARAFTARLAR SAHAYA AKIN ETTİ

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan Amedspor taraftarları sahaya inerek futbolcularla birlikte kutlama yaptı. Coşkulu anlar güne damga vurdu. Uzun yıllardır beklenen Süper Lig hasreti sona ererken, oyuncular ve taraftarlar tarihi başarıyı birlikte kutladı.