Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in İran savaşıyla ilgili eleştirilerinin ardından dikkat çeken bir karar aldı. Washington, Almanya’da konuşlu 5 bin Amerikan askerini geri çekme planını duyurdu.

Almanya Başbakanı Merz’in, “ABD’nin bir çıkış stratejisi yok, İran tarafından aşağılanıyor” yönündeki açıklamaları ABD yönetiminde rahatsızlık yarattı. Pentagon’dan üst düzey bir yetkili, Reuters’a yaptığı değerlendirmede bu ifadeleri “uygunsuz ve faydasız” olarak nitelendirdi. Aynı yetkili, Trump’ın tepkisini “haklı” bulduklarını ifade etti.

ÇEKİLME 12 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

Pentagon, Almanya’daki askeri varlığın kademeli olarak azaltılacağını ve sürecin 6 ila 12 ay içinde tamamlanmasının planlandığını açıkladı. Bu kapsamda bir muharebe timinin geri çekileceği, ayrıca önceki yönetim döneminde planlanan bir tabur sevkiyatının da iptal edildiği bildirildi.

ALMANYA, ABD’NİN AVRUPA’DAKİ EN BÜYÜK ÜSSÜ

Yaklaşık 35 bin Amerikan askerine ev sahipliği yapan Almanya, ABD’nin Avrupa’daki en önemli askeri konuşlanma noktası olma özelliğini sürdürüyor. Alınan kararın NATO dengeleri ve bölgesel güvenlik açısından etkileri yakından izleniyor.

TRUMP’TAN AVRUPA’YA SERT MESAJLAR

Trump, yalnızca Almanya ile sınırlı kalmayarak İtalya ve İspanya’yı da hedef aldı. Hürmüz Boğazı’nın güvenliği konusunda yeterli destek vermediklerini öne süren Trump, bu ülkelerden de asker çekilebileceğini dile getirdi. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ise bu iddiaları reddederek ülkelerinin deniz güvenliğine katkı sağladığını belirtti.

NATO TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

ABD Başkanı Trump, Avrupalı müttefiklerin İran savaşına katılmaması nedeniyle NATO’dan çekilme seçeneğini de gündeme taşıdı. Ancak 2024 yılında yürürlüğe giren yasa, ABD’nin NATO’dan ayrılmasını Kongre onayı olmadan mümkün kılmıyor. Senatörler, Avrupa’daki askeri varlığın stratejik önemine dikkat çekerek olası bir çekilmenin ABD’nin çıkarlarına zarar vereceği görüşünü dile getiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de

"Felaketi yaşıyoruz" demişti! 10 yıllık genelge Resmi Gazete'de
Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi

Trump yönetiminden sürpriz karar: Savaş sona erdi
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

Ateşkes sürerken ABD’den benzeri görülmemiş hamle
Almanya Trump'a rest: Ortaya çıkardığı enkaza baksın

Avrupa'nın dev ülkesinden Trump'ı çıldırtacak rest
Avrupa Yakası'nın Şesu'su Bülent Polat köy hayatını seçti: Ne elektrik var ne telefon

Şöhreti bırakıp köye yerleşti: Ne elektrik var ne telefon
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti

4 çocuğunun annesini öldürüp aynı silahla canına kıydı

Fuze filminin 'sarı filtreli' İstanbul sahneleri tepki çekti

Hollywood filmindeki İstanbul sahneleri vizyona girmeden tepki çekti
Almanya Trump'a rest: Ortaya çıkardığı enkaza baksın

Avrupa'nın dev ülkesinden Trump'ı çıldırtacak rest
Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği'ne yüzde 25 ek gümrük vergisi

Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı! İlk faturayı kesti
Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü

En yakın arkadaşına ihanetinin bedelini çok fena ödetti