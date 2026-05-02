Ağrı'daki Balık Gölü baharda da erimeyen buzlarıyla 'Antarktika'yı andırıyor

Ağrı'da bulunan yüksek rakımlı Balık Gölü, mayıs ayında buzla kaplı yüzeyi ve karlı dağ görüntüsüyle "Antarktika"yı aratmıyor.

Taşlıçay ilçesinin kuzeyinde Sinek Yaylası ve Aras Dağları'nın bulunduğu bölgede yer alan, denizden yüksekliği 2 bin 241 metre olan Balık Gölü, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

Kuş, balık türleri ve adalarıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan göl, çetin geçen kış mevsiminde tamamen buzla kaplandı.

Yılın yarısı buzla kaplı olan doğa harikası gölün yüzeyi mayıs ayında da çözülmeyince ortaya güzel görüntüler çıktı.

Önceki yıllarda nisan ayının başlarında buzları eriyen göl, çevresindeki karlı dağlarla kıştan kalma manzaralar sunuyor.

Sahilde bulunan kayıkların da kar altında kaldığı ve baharda Antarktika'yı aratmayan Balık Gölü'nün tamamen buzla kaplı yüzeyi AA ekibince dronla görüntülendi.

Gölde gezinti yapan vatandaşlardan Sinan Ergül, AA muhabirine, Balık Gölü'nde buzların erimemesi ve karlı dağların güzel görüntüler oluşturduğunu söyledi.

Ovada baharın yaşandığını ancak Balık Gölü'nde kışı aratmayan manzaralarla karşılaştıklarını belirten Ergül, "Balık Gölü muhteşem bir yer. Daha çok yaz aylarında ziyaretçiler geliyor. Mayıs ayında olmamıza rağmen yerde 1-2 metre kar var ve Balık Gölü'nün buzları daha erimedi. Önceki yıllarda nisan ayında buzlar erirdi." dedi.

Ergül, doğa tutkunları ve piknik yapmak isteyenlerin daha çok yaz aylarında göl ve çevresine geldiğini anlattı.

"Buzun üzerindeyiz, manzara çok güzel anlatılmaz yaşanır"

Antarktika'yı andıran buzla kaplı gölün etkileyici olduğunu ifade eden Ergül, şöyle konuştu:

"Mayıs ayına girdik ve gölün buzları çözülmemiş. Dağlar karla kaplı, ovada çiçekler açmış. Buzlar iki haftaya kadar zor erir. Buzun üzerindeyiz, manzara çok güzel anlatılmaz yaşanır. Herkesin bu doğal güzelliği gelip görmesini istiyorum. Bir yanda kar, bir yanda buz. İki mevsimi bir arada yaşıyoruz."

Gölün kenarında bulunan Tanyolu köyünde yaşayan Ahmet Kızılkurt da önceki yıllarda gölün daha erken eridiğini ancak bu sene manzaranın daha güzel olduğunu ifade etti.