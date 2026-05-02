Okan Buruk'tan takıma rehavet uyarısı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçı öncesinde oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

“DAHA ŞAMPİYON OLMADIK”

Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Okan Buruk’tan dikkat çeken bir mesaj geldi. Başarılı çalıştırıcının, “Daha şampiyon olmadık! Samsunspor maçında da Fenerbahçe derbisindeki ciddiyeti istiyorum. Kazanalım ve şampiyon dönelim” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

DERBİ ZAFERİ SONRASI MESAJINI VERMİŞTİ

Galatasaray, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek puan farkını 7’ye çıkarmıştı. Ancak Buruk, derbi sonrası yapılan kutlamaları da erken bulduğunu dile getirmişti.

Tecrübeli teknik adam, o karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Daha şampiyon olmadık. Önümüzde 3 maç daha var. Şampiyonluk gibi yapılan kutlamalar beni rahatsız etti” sözleriyle temkinli yaklaşımını ortaya koymuştu.

HEDEF: HATA YAPMADAN ŞAMPİYONLUK

Samsunspor karşısında alınacak beraberliğin dahi şampiyonluk için yeterli olduğu Galatasaray’da, teknik heyet tüm konsantrasyonun sahada tutulmasını istiyor.