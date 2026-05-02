Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

Türkiye’nin uzun süre gündeminde yer alan Palu ailesi olayı, bu kez bir belgesel projesiyle yeniden kamuoyunun karşısına çıkıyor. HBO Max Türkiye, “Palu Ailesi: Karanlık Sarmal” adlı yapımı 8 Mayıs itibarıyla izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

3 BÖLÜMLÜK SUÇ BELGESELİ YAYINA GİRİYOR

HBO Original imzası taşıyan ve üç bölümden oluşan belgesel, Palu ailesine dair karanlık süreci detaylı şekilde ele alıyor. Platform, yapımdan ilk fragmanı da paylaşırken, dikkat çeken görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TUNCER USTAEL İLK KEZ KONUŞTU

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Tuncer Ustael’in cezaevindeki güncel görüntüleri fragmanda yer aldı. Tek kişilik hücrede kaldığı görülen Ustael’in açıklamaları, belgeselin en çok merak edilen bölümlerinden biri olarak öne çıkıyor.

DOSYA NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTI?

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış ancak herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazı çalışmalarında da bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonunda, sanık Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'a yönelik "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Emine Ustael ile Havva, İsa ve Ayşe Palu, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapse mahkum edilmişti.

F.P, suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmesi kararıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, sanıkların aynı avukat tarafından savunuldukları için yargılamada usul hatası yapıldığı gerekçesiyle bozmuş, sanıklar Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar hakim karşısına çıkmıştı.

Önceki duruşmada cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaada, tutuklu sanık Tuncer Ustael hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer 5 aile üyesi hakkında ise 16 yıldan 23 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Yeniden görülen Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin davada, cinayet sanığı Tuncer Ustael "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile diğer suçlardan 7 yıl hapis, 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 14 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.

