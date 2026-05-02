Galatasaray'ın gözü şampiyonlukta! Okan Buruk rekora koşuyor

Galatasaray, Samsunspor karşısında kazanması halinde 26. şampiyonluğunu ilan ederek üst üste 4. kez zirveye çıkmaya hazırlanıyor.

  • Galatasaray, Samsunspor karşısında galibiyet alması halinde 26. şampiyonluğunu ilan edecek.
  • Galatasaray üst üste 4. kez şampiyon olarak kulüp tarihindeki üst üste şampiyonluk rekorunu egale edecek.
  • Galatasaray şampiyon olursa doğrudan Şampiyonlar Ligi bileti alacak.

Süper Lig’de zirvede yer alan Galatasaray, bu akşam Samsunspor karşısında alacağı galibiyetle şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor.

ŞAMPİYONLUK İÇİN KRİTİK MAÇ

En yakın rakibi Fenerbahçe’nin 7 puan önünde bulunan sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor deplasmanında 3 puan alması halinde diğer sonuçlara bakmadan 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Cim-Bom’un galibiyet alamaması durumunda ise Fenerbahçe’nin puan kaybı şampiyonluğu getirecek.

ÜST ÜSTE 4. ZAFER YOLDA

Galatasaray, bu sezon da mutlu sona ulaşması halinde üst üste 4. kez şampiyon olacak. Sarı-kırmızılılar, böylece kulüp tarihindeki üst üste şampiyonluk rekorunu egale etmeye bir adım daha yaklaşacak.

OKAN BURUK TARİHE GEÇMEK İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk, daha önce Başakşehir ve Galatasaray ile kazandığı şampiyonluklara bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam, şampiyonluk halinde Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan teknik direktörleri arasında üst sıralara yükselecek.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ VE REKOR

Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonlukla birlikte doğrudan Şampiyonlar Ligi bileti alacak. Galatasaray ayrıca şampiyonluk sayısını 26’ya çıkararak rakipleriyle arasındaki farkı açmayı hedefliyor.

OYUNCULAR ERKEN FİNİŞ İSTİYOR

Yoğun milli takım ve Dünya Kupası takvimi öncesinde futbolcuların şampiyonluğu erkenden ilan ederek kısa da olsa dinlenme fırsatı yakalamak istediği belirtildi. Çok sayıda oyuncunun milli takımlara çağrılması nedeniyle sezon sonrası da yoğun bir program sarı-kırmızılı ekibi bekliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Samsun başkanı GS yi kırmaz kutlamalara yardımcı olup organizasyona bir el atar .akşam maç berabere veya GS alır.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

