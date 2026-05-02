Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi
ABD, Orta Doğu’daki müttefiklerine toplam 8.6 milyar doları aşan silah satışını onaylayarak ateşkes sürecinde bölgedeki askeri dengeleri etkileyebilecek yeni bir adım attı. Buna göre İsrail'e 1 milyar dolarlık "Gelişmiş Hassas Öldürücü Silah Sistemi" lazer güdüm kiti, Katar'a 4 milyar dolarlık Patriot tedarik edilecek.
ATEŞKES SÜRECİNDE DİKKAT ÇEKEN HAMLE
ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve 40 gün süren çatışmaların ardından ilan edilen ateşkese ilişkin kırılgan müzakereler sürerken, Washington yönetimi bölgedeki askeri dengeyi etkileyecek yeni bir adım attı. ABD Dışişleri Bakanlığı, savaş boyunca İran’ın saldırılarına karşı savunmada zorlanan ülkelere yönelik geniş kapsamlı bir silah satış paketini onayladı. İsrail'e 1 milyar dolarlık "Gelişmiş Hassas Öldürücü Silah Sistemi" lazer güdüm kiti tedarik edilecek.
KATAR’A 5 MİLYAR DOLARLIK DEV TEDARİK
Satış planına göre Katar, ABD’den 4 milyar dolar değerinde Patriot hava savunma sistemi temin edecek. Körfez ülkesi ayrıca 1 milyar dolarlık “gelişmiş hassas öldürücü silah sistemi” kapsamında lazer güdüm kitleri satın alacak.
KUVEYT VE BAE DE LİSTEDE
ABD, Kuveyt’e 2.5 milyar dolar değerinde entegre savaş komuta sistemi satışına da onay verdi. Birleşik Arap Emirlikleri’ne ise 147.6 milyon dolarlık hassas silah sistemi tedariki planlanıyor.
“ULUSAL GÜVENLİK HEDEFLERİYLE UYUMLU”
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre’ye gönderdiği satış bildirimlerinde söz konusu anlaşmaların ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedefleriyle uyumlu olduğunu vurguladı.