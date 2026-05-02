İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Kadıköy Rıhtım ve Kartal Meydanlarında yapılan çeşitli programlarla kutlanırken, ilin bazı noktalarında toplanan gruplar izinsiz şekilde yürümek istedi.

İstanbul'da güvenlik önlemi alan polis ekipleri, izinsiz yürümek isteyen grupları dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Ancak uyarıları dikkat etmeyen göstericiler, sloganlar eşliğinde yürümeye devam etmek isteyince polis müdahalesiyle karşılaştı. İl genelinde toplam 580 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan kişiler, polis aracıyla emniyete götürüldü. İşlemlerin ardından 580 kişi serbest bırakıldı.

