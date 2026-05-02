Porto, bu akşam Alverca'yı yenerse şampiyon olacak

Porto, bu akşam Alverca'yı yenmesi halinde 4 sezon sonra şampiyon olacak. Francesco Farioli ise kariyerinin ilk kupasını kazanacak.
4 SEZON SONRA ZİRVEYE DÖNÜŞ
Portekiz ekibi, kritik mücadelede 3 puana ulaşması halinde uzun süredir hasret kaldığı şampiyonluğa yeniden kavuşacak.
FARIOLI İÇİN TARİHİ FIRSAT
Teknik direktör Francesco Farioli ise kariyerinin ilk kupasını kazanma şansını yakaladı. Genç teknik adam, takımını zafere taşıması halinde önemli bir başarıya imza atacak.