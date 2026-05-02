Haberler

İran savaşı havacılığı vurdu! ABD'li dev şirket iflas etti

İran savaşı havacılığı vurdu! ABD'li dev şirket iflas etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran savaşı sonrası yükselen yakıt maliyetleri havacılık sektörünü vurdu. ABD’li Spirit Airlines operasyonlarını durdurarak krizin ilk büyük kaybı oldu.

  • ABD'li havayolu şirketi Spirit Airlines, artan yakıt maliyetleri nedeniyle operasyonlarını durdurarak tasfiye sürecine girdi.
  • İran savaşı sonrası jet yakıtı fiyatları iki katına çıktı.
  • ABD yönetiminin hazırladığı finansman planı destek bulamayınca şirket için düzenli tasfiye süreci başlatıldı.

ABD’li havayolu şirketi Spirit Airlines, artan yakıt maliyetlerinin etkisiyle operasyonlarını tamamen durdurarak tasfiye sürecine girdi. Şirketin çöküşü, İran savaşı sonrası yükselen enerji fiyatlarının sektörde yarattığı ilk büyük kayıp olarak kayda geçti.

YAKIT MALİYETLERİ KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Küresel enerji piyasalarını sarsan savaşın ardından jet yakıtı fiyatları kısa sürede iki katına çıktı. Spirit’in mali planlamasını zorlayan bu artış, şirketin sürdürülebilirliğini ortadan kaldırdı ve iflas sürecini hızlandırdı.

KURTARMA GİRİŞİMLERİ SONUÇSUZ KALDI

ABD yönetiminin devreye girerek hazırladığı finansman planı, alacaklılar ve siyasi çevrelerden destek bulamayınca rafa kaldırıldı. Böylece şirket için “düzenli tasfiye” süreci resmen başlatıldı.

BİNLERCE KİŞİ ETKİLENECEK

Spirit Airlines’ın faaliyetlerini sonlandırması, binlerce çalışanın işsiz kalmasına neden olacak. Şirket, ABD iç hatlarında önemli bir paya sahipti ve uygun fiyat politikasıyla dikkat çekiyordu.

SEKTÖRDE ENDİŞE ARTIYOR

Uzmanlar, Spirit’in iflasının benzer mali yapıya sahip diğer havayolları için de risk oluşturabileceğini belirtiyor. Şirketin kapanmasıyla birlikte sektörde domino etkisi yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mektubu okunurken kavga çıktı

TBB seçiminde kavga! İmamoğlu'nun mesajı okunurken ortalık karıştı
Trump İran'dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden...
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

''DEV ABD’li havayolu şirketi Spirit Air'' Rezilce, asparagas yalanlarla, haber yapmayın . ilk defa duyuyorum bu şirketi . devmiş...! siz milleti salak yerine koymayın yaaa, bu magazin haberciliğini bırakın asparagascısınız

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMahmut Ozcan:

Spirit Airlines buyuk bir sirket ama batisi 2 yil ince olmustu zaten. Bilgi dogru ama yanlis yorum var asil nedeni bu savas degil yani.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor

Müttefikler arasında gerilim tırmandı! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Serie A'da iki takım birden küme düştü

Merakla takip edilen ligde iki takım birden küme düştü
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Yönetimden beklenen Osimhen kararı çıktı
Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi

Televizyon izlerken kör oldu, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor

Müttefikler arasında gerilim tırmandı! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Serie A'da iki takım birden küme düştü

Merakla takip edilen ligde iki takım birden küme düştü
Hasbi Dede'nin Tuana'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Sana yazdığım duyulsun istemem

Hasbi Dede'nin Tuana'ya attığı mide bulandıran mesajlar ifşa oldu