Nijerya’da festival dehşeti: Kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular

Nijerya’nın Delta eyaletine bağlı Ozoro kentinde her yıl düzenlenen "Alue-Do" doğurganlık festivali, bu yıl insanlık dışı görüntülerle lekelendi. Gün ışığında, sokak ortasında kadınların erkek grupları tarafından kovalandığı, kıyafetlerinin parçalandığı ve cinsel saldırıya uğradığı anlara ait videoların internete düşmesi, küresel bir infial başlattı.

"Üzerime Arılar Gibi Üşüştüler"

Saldırıya uğrayan kurbanlardan biri olan üniversite öğrencisi Ezeugo Ijeoma Rosemary, yaşadığı kabusu yetkililere verdiği ifadede şu sözlerle anlattı:

"Aşağı iner inmez 'tutun onu, tutun onu, o bir kadın' diye bağırmaya başladılar ve arılar gibi üzerime üşüştüler. Büyük bir kalabalık kıyafetlerimi çekiştirmeye başladı ve beni tamamen çıplak bıraktılar. Göğüslerimi çekiştiriyorlar, tüm vücuduma dokunuyorlardı… Yardım için bağırıyordum."

Talihsiz genç kadın, bir kişi tarafından kurtarılsa da fiziksel ağrılarının ve yaşadığı travmanın etkisinden kurtulamadığını, olaydan beri eğitimine devam edemediğini belirtti.

Organize Şiddet ve Müdahalesiz Seyirci Kitlesi

Ortaya çıkan çok sayıda video, saldırıların münferit olmadığını, aksine sistematik bir şiddet dalgasına dönüştüğünü gösterdi. Görüntülerde, kadınların kalabalıklar tarafından çevrelendiği, taciz edildiği ve bu sırada çevredeki bazı kişilerin olayı alkışlayarak kaydettiği görüldü. Mağdurların çoğunun yakındaki bir üniversiteden kadın öğrenciler olduğu bildirildi.

Polis ve Toplum Liderlerinden Çelişkili Açıklamalar

Olayların ardından Delta Eyaleti Polisi harekete geçerek bir topluluk lideri ve dört gencin de dahil olduğu bir düzineden fazla şüpheliyi gözaltına aldı. Eyalet polise sözcüsü Bright Edafe, sürece dair kararlılıklarını şu şekilde dile getirdi:

“Emniyet Müdürü, şüphelilerin gecikmeksizin Eyalet Suç Soruşturma Birimine (CID) sevk edilmesi talimatını verdi. Müdür, olaya karışan herkesin tutuklanıp adalete teslim edilmesini sağlamaya kararlıdır.”

Ancak polis, şiddeti festivalden ayırarak "suç unsurlarının işi" olarak tanımlarken; yerel liderler daha da ileri giderek tecavüz iddialarını "yanlış yorumlama" olarak nitelendirdi. Liderler, festivalin sembolik bir doğurganlık ritüeli olduğunu savunarak yaygın şiddeti reddetti.

"Normalleştirilmiş Şiddet" Tepkisi

Kadın hakları savunucuları, yetkililerin "gelenek" savunmasına sert tepki gösterdi. Kadın Hakları Geliştirme ve Koruma Alternatifi (WRAPA) sözcüsü Rita Aiki, bu tür saldırıların gün ortasında ve kimsenin müdahale etmemesiyle yaşanabilmesinin, toplumda şiddetin ne denli normalleştirildiğini gösterdiğini vurguladı.

Şu an için resmi bir tecavüz şikayeti yapılmadığını belirten emniyet güçleri, mağdurlara ve tanıklara korkmadan başvuruda bulunma çağrısı yaparken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma Eyalet Suç Araştırma Dairesi (CID) tarafından sürdürülüyor.