Acun Ilıcalı hayalini gerçekleştirmeye çok yakın

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, sahasında Norwich City karşısında geriden gelerek kazandı ve Premier Lig yolunda kritik bir adım attı.

Championship’te play-off mücadelesi veren Hull City, Norwich City karşısında 26. dakikada Toure’nin golüyle 1-0 geriye düştü. Ancak ev sahibi ekip bu gole hızlı yanıt verdi.

28. dakikada penaltıdan fileleri havalandıran McBurnie skoru eşitlerken, ikinci yarıda bir kez daha sahneye çıktı. 67. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçiren McBurnie, galibiyetin mimarı oldu.

Kalan dakikalarda skor değişmezken, Wrexham’ın Middlesbrough ile 2-2 berabere kalması Hull City’ye yaradı. Bu sonuçların ardından İngiliz ekibi adını play-off turuna yazdırdı.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, play-off turunu başarıyla geçmesi halinde Premier Lig’e yükselme hakkı elde edecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim

TBB'de olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim
Haberler.com
Macaristan'ın yeni lideri Magyar'dan tartışmalı atama! Eniştesini adalet bakanı yaptı

16 yıllık iktidarı deviren lider eniştesini Adalet Bakanı yaptı
Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Ayağıyla prim kasan sözde fenomenden skandal savunma

Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
1 yıl boyunca spor yapan adamın son hali şaşırttı

1 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Macaristan'ın yeni lideri Magyar'dan tartışmalı atama! Eniştesini adalet bakanı yaptı

16 yıllık iktidarı deviren lider eniştesini Adalet Bakanı yaptı
Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden...
Tülay Özer'e son veda! Kardeşi Zerrin Özer cenazede fenalık geçirdi

Usta sanatçıya son veda! Zerrin Özer fenalık geçirdi