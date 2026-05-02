Acun Ilıcalı hayalini gerçekleştirmeye çok yakın

Championship’te play-off mücadelesi veren Hull City, Norwich City karşısında 26. dakikada Toure’nin golüyle 1-0 geriye düştü. Ancak ev sahibi ekip bu gole hızlı yanıt verdi.

28. dakikada penaltıdan fileleri havalandıran McBurnie skoru eşitlerken, ikinci yarıda bir kez daha sahneye çıktı. 67. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçiren McBurnie, galibiyetin mimarı oldu.

PLAY-OFF BİLETİ GELDİ

Kalan dakikalarda skor değişmezken, Wrexham’ın Middlesbrough ile 2-2 berabere kalması Hull City’ye yaradı. Bu sonuçların ardından İngiliz ekibi adını play-off turuna yazdırdı.

HEDEF PREMİER LİG

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, play-off turunu başarıyla geçmesi halinde Premier Lig’e yükselme hakkı elde edecek.