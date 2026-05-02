Trendyol 1. Lig’de play-off eşleşmeleri belli oldu

Trendyol 1. Lig’den Süper Lig’e yükselmek için play-off oynayacak takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

  • Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler direkt Süper Lig'e yükseldi.
  • Play-off 1. tur eşleşmeleri: Çorum FK - Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK - Pendikspor.
  • Play-off 1. tur maçları 7 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

Trendyol 1. Lig’in 38. ve son haftası bugün oynanan müsabakalarla sona erdi. 

ŞAMPİYON OLAN İLK İKİ TAKIM BELLİ OLDU

Ligi ilk iki sırada bitiren Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler direkt olarak Süper Lig’e yükseldi. Esenler Erokspor ise ligi 3. sırada bitirerek play-off’ta final oynamaya hak kazandı. 

ZORLU PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Ligi 4 ile 7. sıralar arasında bitirip play-off oynayacak takımların da eşleşmeleri belli oldu. Ligi 4. sırada tamamlayan Çorum FK ile 7. basamaktaki Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Ligi 5. bitiren Bodrum FK’nın rakibi ise 6. sırada sezonu tamamlayan Pendikspor olacak. Eşleşmelerden tur atlayan takım play-off finalinde Esenler Erokspor ile oynayacak.

MAÇ PROGRAMI NETLEŞTİ

Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde play-off 1. tur maçları, 7 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Arca Çorum FK, Çorum Şehir Stadı'nda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Sipay Bodrum FK ise Bodrum İlçe Stadı'nda Atko Grup Pendikspor'u konuk edecek.

Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amedspor'a tebrik mesajı

Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi

Türk siyasetinde Süleyman Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim

Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Kan donduran anlar kamerada! Kasayı boşaltan hırsıza hayatının şokunu yaşattı

Acun Ilıcalı ve eşinin maça damga vuran sevinci: Gözyaşlarını tutamadılar

