Haberler

Bu sezon Fenerbahçe'yi ligde yenen ilk takım yarın kazanamazsa küme düşecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig’de kümede kalma savaşı veren Fatih Karagümrük, yarın oynanacak kritik Gençlerbirliği maçında puan kaybederse küme düşecek, sezon içinde Fenerbahçe’yi yenen ilk takım olmasına rağmen lige veda edecek.

  • Fatih Karagümrük, 31 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 20 mağlubiyetle 21 puanda kalarak ligin son sırasında yer alıyor.
  • Fatih Karagümrük, bu sezon Fenerbahçe'yi ligde yenen ilk takım oldu.
  • Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği maçını kaybetmesi durumunda küme düşen ilk takım olacak.

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Fatih Karagümrük, pazar günü oynanacak kritik karşılaşmada kader maçına çıkıyor.

GALİBİYETTEN BAŞKA ÇARE YOK

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlayacak olan İstanbul ekibi, ligde kalma umutlarını sürdürmek için mutlak galibiyet hedefliyor. Karagümrük’ün puan kaybı yaşaması durumunda Süper Lig’e veda eden ilk takım olacak.

SON SIRADA YER ALIYOR

Bu sezon 31 maçta sadece 5 galibiyet alabilen Karagümrük, 6 beraberlik ve 20 mağlubiyetle 21 puanda kaldı ve ligin son sırasında bulunuyor. Rakibi Gençlerbirliği ise 28 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.

BU SEZON FENERBAHÇE’Yİ YENEN İLK TAKIM OLMUŞTU

Sezon içinde dikkat çeken bir sonuca da imza atan Karagümrük, Fenerbahçe’yi mağlup ederek sarı-lacivertli ekibi ligde yenen ilk takım olmuştu. İstanbul temsilcisi, aynı sürprizi kritik Gençlerbirliği maçında da tekrarlamak istiyor.

İLK MAÇTA AĞIR YENİLGİ

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 3-0 kazanmıştı. Bu kritik randevu öncesinde avantaj Ankara temsilcisinde bulunuyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
İstanbul'da çivi kabusu! Lastikler patladı, trafik felç oldu

Megakentte çivi kabusu! Lastikler patladı, trafik felç oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avukat Hatice'ye kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı: İstemeden vurdum

Genç avukata kıyan caniden pes dedirten ifade
Mayıs ayında 4 ilden şaşırtan manzara! Saatlerdir kar yağıyor

Mayıs ayında 4 ilden şaşırtan manzara! Saatlerdir yağıyor
Amed mi, Erokspor mu? 1. Lig'de düğüm çözülüyor

Amed mi, Erokspor mu? 1. Lig'de düğüm çözülüyor
'Garibanlığın gözü kör olsun' dedirten görüntü

"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten görüntü!
Avukat Hatice'ye kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı: İstemeden vurdum

Genç avukata kıyan caniden pes dedirten ifade
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten takıma servet değerinde prim

Bekleneni yaptı!

Real Madrid'de Arda Güler'e büyük onur

Yine göğsümüzü kabarttı