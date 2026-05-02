Bu sezon Fenerbahçe'yi ligde yenen ilk takım yarın kazanamazsa küme düşecek

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Fatih Karagümrük, pazar günü oynanacak kritik karşılaşmada kader maçına çıkıyor.

GALİBİYETTEN BAŞKA ÇARE YOK

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlayacak olan İstanbul ekibi, ligde kalma umutlarını sürdürmek için mutlak galibiyet hedefliyor. Karagümrük’ün puan kaybı yaşaması durumunda Süper Lig’e veda eden ilk takım olacak.

SON SIRADA YER ALIYOR

Bu sezon 31 maçta sadece 5 galibiyet alabilen Karagümrük, 6 beraberlik ve 20 mağlubiyetle 21 puanda kaldı ve ligin son sırasında bulunuyor. Rakibi Gençlerbirliği ise 28 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.

BU SEZON FENERBAHÇE’Yİ YENEN İLK TAKIM OLMUŞTU

Sezon içinde dikkat çeken bir sonuca da imza atan Karagümrük, Fenerbahçe’yi mağlup ederek sarı-lacivertli ekibi ligde yenen ilk takım olmuştu. İstanbul temsilcisi, aynı sürprizi kritik Gençlerbirliği maçında da tekrarlamak istiyor.

İLK MAÇTA AĞIR YENİLGİ

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 3-0 kazanmıştı. Bu kritik randevu öncesinde avantaj Ankara temsilcisinde bulunuyor.