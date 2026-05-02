Yılmaz Tunç'tan Amedspor'a tebrik

Trendyol Süper Lig’e yükselen Amedspor için tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

“TEBRİKLER AMEDSPOR”

Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Süper Lig’e çıkmayı başaran Amedspor’u yayımladığı mesajla kutladı. Tunç, “Tebrikler Amedspor. Trendyol Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Amedspor’un tüm oyuncularını ve teknik heyetini kutluyorum. Amedspor’a Süper Lig’de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞARIYA TEBRİK YAĞIYOR

Tarihi bir başarıya imza atarak ilk kez Süper Lig’e yükselen Amedspor’a farklı kesimlerden destek ve tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.