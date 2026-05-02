Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor

Kuzey Kore’de bulunan Rungrado 1 May Day Stadium, 114 bin kişilik kapasitesiyle dünyanın en büyük stadyumlarından biri olarak öne çıkıyor. Ancak bu dev yapının kullanım amacı dikkat çekiyor.

FUTBOL YERİNE GÖSTERİLER

1989 yılında inşa edilen stadyum, her ne kadar futbol stadı olarak bilinse de ağırlıklı olarak büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Özellikle Arirang gösterilerinde binlerce kişi sahne alırken, tribünlerde dev koreografiler oluşturuluyor.

MİMARİSİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Yukarıdan bakıldığında manolya çiçeğini andıran yapısıyla dikkat çeken stadyum, mimarisiyle de dünyada benzerlerinden ayrılıyor.

KAPASİTE YETMİYOR, KULLANIM ÖNEMLİ

Günümüzde stadyum büyüklüğü sadece kapasiteyle ölçülmüyor. Aktif kullanım ve uluslararası standartlara uygunluk da belirleyici oluyor. Bu alanda Hindistan’daki 132 bin kapasiteli Narendra Modi Stadyumu öne çıkıyor.

TÜRKİYE VE AVRUPA’DAN ÖRNEKLER

Avrupa’da Camp Nou yenilenme süreciyle kapasitesini artırmaya hazırlanırken, Türkiye’de Atatürk Olimpiyat Stadı 76 bini aşan kapasitesiyle dikkat çekiyor.