Meteoroloji uyardı! Yağışlar 4 gün daha sürecek
Türkiye genelinde hafta sonuyla başlayan yağışlı hava dalgası 4 gün boyunca etkisini sürdürecek. Birçok bölgede kuvvetli sağanak ve yer yer kar beklenirken, sıcaklıklar batıda sert düşecek. Yeni haftanın ortasına doğru ise yağışlar yerini kademeli olarak güneşe bırakacak.
- Türkiye genelinde yağışlı hava dalgası hafta sonu başlayıp yeni haftanın ilk günlerine kadar dört gün sürecek.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Amasya, Antalya, Bitlis, Burdur, Çorum, Diyarbakır, Isparta, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Tokat ve Batman için sarı kodlu uyarı yayımladı.
- Marmara, Kuzey Ege ve iç bölgelerde rüzgarın saatte 70 kilometreye ulaşması bekleniyor.
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre Türkiye genelinde etkili olacak yağışlı hava dalgası hafta sonuyla birlikte başlıyor ve yeni haftanın ilk günlerine kadar sürecek. Özellikle güney ve iç kesimlerde yer yer kuvvetlenecek yağışların, dört gün boyunca yurt genelinde etkisini hissettirmesi bekleniyor. Batı bölgelerde ise sıcaklıklar belirgin şekilde düşerken, rüzgarın da kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE YER YER KAR BEKLENİYOR
Yağışların; İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı illerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebilecek. Özellikle Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek rakımlı bölgelerde kış şartları yeniden etkisini gösterebilir.
13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Amasya, Antalya, Bitlis, Burdur, Çorum, Diyarbakır, Isparta, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Tokat ve Batman için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kar ve sağanak yağış uyarısı yapılan iller arasında Karadeniz şehirleri öne çıkarken; Akdeniz ve Güneydoğu’daki bazı illerde kuvvetli sağanak bekleniyor. Uzmanlar, ani su baskını, sel ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
RÜZGAR VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Rüzgarın da etkisini artıracağı tahmin edilirken, Marmara, Kuzey Ege ve iç bölgelerde saatte 70 kilometreye ulaşan kuvvetli esintiler bekleniyor. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise çığ riski sürüyor.
HAFTA ORTASINDA HAVA AÇACAK
Hafta ortasına doğru ise yağışlı sistemin etkisini kaybetmesiyle birlikte özellikle Marmara ve Ege’den başlayarak hava yeniden açacak.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Yorumlar (2)
Neden kâbus? Allah'ın rahmeti neden kâbus oluyor.
Attığınız başlık hiç hoş olmamış.Rahmet ne zamandan beri kabus oldu. İşte böyle düşünenlerden dolayı yavaş yavaş açlığa,susuzluğa adım adım gidiyoruz.
