Fatih Erbakan, Süper Lig'e yükselen Amedspor'u kutladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Amedspor'u kutladı.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son hafta maçında Iğdır FK ile Amedspor karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 berabere bitti. Esenler Erokspor'a ikili averajda üstünlük sağlayan Amedspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

FATİH ERBAKAN'DAN TEBRİK MESAJI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik etti.

Fatih Erbakan, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Diyarbakır’ımızın gururu Amedspor’u Süper Lig’e yükselmesi dolayısıyla; kulüp yönetimini, teknik ekibi ve camiayı tebrik ediyorum. Amedspor’a Süper Lig’de başarılar diliyorum.''

Çiğdem Sidar Ceylan
Haberler.com
