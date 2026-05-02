Tarihe geçti! Bülent Ersoy'un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklatıyor

Türk Sanat Müziği’nin güçlü sesi Bülent Ersoy, son dönemde markaların en çok tercih ettiği isimlerden biri olmayı sürdürüyor. Ünlü sanatçı, büyük bir e-ticaret platformuyla gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında kampanyanın yüzü oldu.

ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI

Yapılan anlaşma kapsamında Ersoy’un, tek bir reklam filmi için 135 milyon TL kazandığı öğrenildi. Ortaya çıkan rakam, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Reklam sektöründe nadir görülen bu büyüklükteki ödeme, dikkatleri yeniden ünlü isimlerin marka değerine çevirdi.

TARİHE GEÇTİ

Sözcü'de yer alan habere göre; söz konusu anlaşmayla birlikte Bülent Ersoy, Türkiye’de bir reklam filminden alınan en yüksek ücretin sahibi oldu. Ünlü sanatçının bu anlaşması, reklam sektöründe şimdiye kadar yapılan en yüksek bütçeli iş birliklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haberler.com