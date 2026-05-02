Macaristan'ın yeni lideri Magyar'dan tartışmalı atama! Eniştesini adalet bakanı yaptı

Macaristan’da seçim zaferinin ardından hükümeti kurmaya hazırlanan Péter Magyar, kabinesine yaptığı bir atamayla ülke gündeminin merkezine yerleşti. Adalet Bakanlığı için seçtiği isim, aile bağı nedeniyle kamuoyunda “nepotizm” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

ENİŞTESİNİ KRİTİK GÖREVE GETİRDİ

Magyar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı görevine Marton Melléthei-Barna’yı atadığını duyurdu. Melléthei-Barna’nın, Magyar’ın kız kardeşi Anna İlona Mellethei-Barna ile evli olması dikkat çekerken, aynı zamanda Tisza hareketinin kuruluş sürecinden bu yana aktif rol alan bir isim olduğu belirtildi.

ELEŞTİRİLERE KARŞI SAVUNMA

Atamaya yönelik eleştirilerin farkında olduğunu belirten Magyar, kararın kolay alınmadığını ifade etti. Buna rağmen Melléthei-Barna’nın hukuk alanındaki yetkinliğine ve devlet yönetimindeki deneyimine güvendiğini vurgulayan Magyar, tercihin kişisel değil, “ülkeyi en iyi temsil edecek isim” arayışıyla yapıldığını söyledi.

HÜKÜMET 9 MAYIS’TA GÖREVE BAŞLAYACAK

Nisan ayında yapılan seçimlerde Viktor Orbán’ın uzun süredir devam eden iktidarını sona erdiren Magyar, kabinesinin kalan üyelerini de kamuoyuna duyurdu. Yeni hükümetin 9 Mayıs’ta resmen göreve başlaması bekleniyor.

AB İLE TEMASLAR SÜRÜYOR

Öte yandan Magyar, Avrupa Birliği ile ilişkilerini de hızlandırdı. Brüksel’de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşen Magyar’ın, Ukrayna’ya sağlanacak fonlar ve yeni hükümetin Avrupa politikalarını ele aldığı bildirildi.

