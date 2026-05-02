Malatya'da annesini rehin alan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde annesini bıçakla rehin alan şahıs, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Cuma günü saat 20.45 sıralarında Doğanyol ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan yapılan bir ihbarda S.A.'nın annesinin evine girmesine izin vermediği belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, zanlının annesi H.A.'ya zarar vermeye başlaması ve ardından ekiplere bıçakla saldırması üzerine ateş açarak zanlıyı etkisiz hale getirdi. Vurularak etkisiz hale getirilen S.A. kaldırıldığı Doğanyol Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olayda yaralanan H.A. ise Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili adli tahkikatın, Pütürge Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Doğanyol İlçe Emniyet Amirliği tarafından sürdürüldüğü, ayrıca idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı