Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son hafta maçında Amedspor, Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldı. 74 puana ulaşan Amedspor, aynı puandaki Esenler Erokspor'u ikili averajda geride bırakarak Erzurumspor FK'nin ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Amedspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son hafta maçında Iğdır FK ile Amedspor karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 berabere bitti. Esenler Erokspor'a ikili averajda üstünlük sağlayan Amedspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

İLK YARIDA GOLLER ÜST ÜSTE GELDİ

Mücadeleye hızlı başlayan Iğdır FK, 6. dakikada Fofana'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Amedspor, bu gole Hasan Ali Kaldırım'ın 19. dakikada attığı harika golle karşılık verdi. İlk yarının son anlarında VAR'ın uyarısı sonrası penaltı kazanan Amedspor, 45+1'de Mbaye Diagne'nin penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. İlk yarıda son sözü ev sahibi Iğdır FK söyledi. Köşe vuruşu kullanan Güray Vural, harika bir vuruşla kaleci Erce'yi avlayarak skora denge getirdi.

IĞDIR'DA NEFES KESEN İKİNCİ YARI

İkinci yarıya hızlı başlayan Amedspor, 49. dakikada Dia Saba'nın attığı golle yeniden öne geçti. Son anlarda baskısını artıran Iğdır FK, Atakan Çankaya'nın 80. dakikada attığı golle skoru yeniden eşitledi. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı.

AMEDSPOR İKİLİ AVERAJLA SÜPER LİG'E YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte puanını 74'ye yükselten Amedspor, Esenler Erokspor'u ikili averajda geride bırakmasıyla birlikte sezonu ikinci sırada tamamlayarak Erzurumspor FK'nin ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Amedspor, Süper Lig'e yükseldi. Iğdır FK ise 49 puanda kaldı. Sezonu 74 puanla üçüncü sırada bitiren Esenler Erokspor ise play-off aşamasında direkt olarak final maçı etabına kaldı. 

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (13)

Haber YorumlarıBükücü:

Ahhaaaa başlasın o zaman olaylar...

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Felaket tellalları işbşında mı

Haber YorumlarıTANJU BOZKAYA:

Ligi renk geldi Tebrikler takım

Haber YorumlarıMücahit atıcıoğlu:

ığdır sporu tebrik ederim. son saniyeye kadar iyi oynadılar. Amed spora da başarılar dilerim. Rabbim yollarını açık etsin

Haber YorumlarıErkan Dag:

Tebrıkler Trabzonspor gıbı süper lıgde devrım yapabılecek tek takım amedspor

Haber YorumlarıCHPsavar:

Taraftar zihniyeti bozuk olmaz ise dediğin doğru

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

