Osimhen yere düşerken bile tarihe geçti

Osimhen yere düşerken bile tarihe geçti
Victor Osimhen, Samsunspor maçında yaptığı asistle sezonun 8. asistine ulaşıp kariyer rekoru kırarak şampiyonluk maçına damga vurdu.

Süper Lig devi Galatasaray’ın Samsunspor deplasmanındaki kritik maçında Victor Osimhen, performansıyla geceye damga vurdu.

GOL DEĞİL ASİSTLE ZİRVEYE ÇIKTI

Samsunspor karşısında Yunus Akgün’ün attığı golün hazırlayıcısı olan Osimhen, yere düşmesine rağmen yaptığı asistle kariyerinde yeni bir eşiği geride bıraktı.

KARİYER REKORUNU GELİŞTİRDİ

Golcü kimliğinin yanı sıra oyun kurucu yönünü de sahaya yansıtan Nijeryalı yıldız, bu sezonki asist sayısını 8’e çıkararak kariyerinin en yüksek seviyesine ulaştı.

SADECE GOLCÜ DEĞİL, TAKIM OYUNCUSU

Maç boyunca hücum hattındaki etkinliğiyle dikkat çeken Osimhen, kritik anlarda yaptığı doğru tercihlerle takımına katkı sağladı. Yunus Akgün’e yaptığı asist ise karşılaşmanın en önemli anlarından biri oldu.

İşte o anlar ve gol:

