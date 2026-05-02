Haberler

Süper Lig'e çıkan Amedspor'a ilk tebrik Galatasaray'dan

Süper Lig'e çıkan Amedspor'a ilk tebrik Galatasaray'dan
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig’e yükselen Amedspor için ilk tebrik mesajı Galatasaray’dan geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, “Trendyol Süper Lig’e yükselen Amedspor’u başarısından dolayı tebrik ederiz” ifadelerini paylaştı.

Trendyol 1. Lig’in 38. ve son hafta maçında Amedspor, deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak tarihi bir başarıya imza attı.

PUAN EŞİTLİĞİYLE GELEN ZAFER

Bu sonuçla birlikte 74 puana ulaşan Amedspor, aynı puandaki Esenler Erokspor’u ikili averajda geride bırakarak Erzurumspor FK’nin ardından Süper Lig’e yükselen ikinci takım oldu.

TARİHİNDE BİR İLK

Diyarbakır temsilcisi, bu başarıyla birlikte kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele etme hakkı kazandı. Büyük bir heyecana sahne olan sezonun ardından gelen bu sonuç, camiada sevinçle karşılandı.

İLK TEBRİK GALATASARAY’DAN

Süper Lig’e yükselen Amedspor için ilk tebrik mesajı Galatasaray’dan geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, “Trendyol Süper Lig’e yükselen Amedspor’u başarısından dolayı tebrik ederiz” ifadelerini paylaştı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

MGk:

Çünkü Galatasaray Türkiye'dir ülkesine aşıktır siyasetle işi olmaz mert takımdır

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
tamer durmaz:

Mgk sen hangi takımdan bahsediyorsun yazdığına kendinde inanmıyorsun

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
cemil adıyaman:

apo da GS li , mutlu olursunuz artık

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

