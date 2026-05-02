Ali Babacan'dan Amedspor'a tebrik

Süper Lig’e yükselen Amed spor için tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yaptığı paylaşımla Amedspor’un başarısını kutladı. Babacan mesajında, “Süper Lig’e yükselen Amedspor’un oyuncularını, teknik heyetini ve yönetimini tebrik ediyorum. Diyarbakır’a ve tüm Amed spor camiasına hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Tarihi bir başarıya imza atarak Süper Lig'e yükselen Amedspor'a siyaset ve spor dünyasından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.