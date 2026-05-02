İstanbul’da kan donduran olay! Kayınvalide gelinini öldürdü

İstanbul Şişli'de gelin Burçin Şahin ile kayınvalide Menekşe Karabacak arasında çıkan tartışma sonucunda Kayınvalide Karabacak, gelini Şahin'e silahla art arda ateş etti. Şahin, hayatını kaybederken, Kayınvalidenin polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

GELİNİNE ART ARDA ATEŞ ETTİ

Olay, saat 13.30 sıralarında Feriköy Kurtuluş Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, gelini Burçin Şahin (25) ile birlikte yaşayan kaynana Menekşe Karabacak (58) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Karabacak, gelinine birkaç kez art arda silahla ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Burçin Şahin, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Kayınvalide Menekşe Karaböcek'in ise olay yerinde bulunan polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

