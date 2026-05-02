Haberler

Amed mi, Erokspor mu? 1. Lig'de düğüm çözülüyor

Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'de son haftaya aynı puanla giren Amed Sportif Faaliyetler veya Esenler Erokspor'dan biri Süper Lig vizesi alacak.

  • Amed Sportif Faaliyetler, ikili averajda üstün olduğu için olası puan eşitliğinde Süper Lig bileti alacak taraf.
  • Süper Lig'de daha önce yer almayan iki ekipten biri, ligin 78. takımı olacak.

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK HAFTA

Normal sezonun tamamlanacağı son haftada tüm gözler zirve yarışına çevrildi. Erzurumspor FK’nin ardından Süper Lig’e çıkacak ikinci ekip, son haftaya aynı puanla giren Amed Sportif Faaliyetler veya Esenler Erokspor’dan biri olacak.

Esenler Erokspor sahasında Pendikspor’u ağırlarken, Amed Sportif Faaliyetler ise deplasmanda Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek. İki mücadele de aynı saatte oynanacak.

AVANTAJ AMED SPORTİF FAALİYETLER’DE

İkili averajda rakibine üstünlük sağlayan Amed Sportif Faaliyetler, olası puan eşitliği durumunda Süper Lig bileti alan taraf olacak. Diyarbakır temsilcisi, sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda mağlup etmişti.

TARİHİ FIRSAT: 78. TAKIM OLACAK

Süper Lig tarihinde daha önce yer almayan iki ekipten biri, Türk futbolunun en üst liginde mücadele eden 78. takım olacak. Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır’ın uzun süredir devam eden Süper Lig hasretine son vermeyi hedeflerken; Esenler Erokspor ise İstanbul’un 20. temsilcisi olma fırsatını yakalayacak.

DIAGNE REKOR PEŞİNDE

Amed Sportif Faaliyetler’in golcüsü Mbaye Diagne de kritik haftada önemli bir hedef için sahaya çıkacak. Ligde 28 gole ulaşan tecrübeli forvet, 2 gol daha atması halinde 1. Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekorunu kıracak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıUĞUR KARATAŞ:

Amed spor çıkar Amed spor lige çok yakışır ve Amed spor hak etti

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

AMED bugün çıkar Emir büyük yerden.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi

Sadettin Saran'dan Ederson için bomba karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de

Tarihe geçti! Bülent Ersoy'un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklatıyor

Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor

