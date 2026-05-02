Haberler

Bayburt'ta aynı evin bahçesinde vaşak ve tilkiden sonra bu kez ayı görüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'un Kurbanpınar köyünde daha önce vaşak ve tilkinin görüldüğü evin bahçesine bu kez kış uykusundan uyanan ayı geldi.

Bayburt'un Kurbanpınar köyünde daha önce vaşak ve tilkinin görüldüğü evin bahçesine bu kez kış uykusundan uyanan ayı geldi. Depo olarak kullanılan bölümün kapı camını kıran ayının evin çevresinde dolaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Veysel Karani Yerlikaya'ya ait evin bahçesine giren iri cüsseli ayı, önce depo olarak kullanılan bölüme yöneldi. Kapının önünde bir süre bekleyen ayı, ani bir hareketle kapının camını kırdı.

Kırılan camdan içeriyi kontrol eden ayı daha sonra evin giriş kısmına doğru ilerledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ayının kapı önünde durarak etrafı kokladığı ardından evin arka tarafına geçtiği görülüyor.

Bir süre evin çevresinde gezinen ayı daha sonra bölgeden uzaklaştı. O sırada evde kimsenin bulunmaması muhtemel bir tehlikenin önüne geçti.

Ayının bahçedeki hareketleri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, aynı evin bahçesinde daha önce de vaşak ve tilki görülmüştü. Yaban hayvanlarının tavşan avladığı anlar da yine güvenlik kamerasına yansımıştı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

