Kazansaydılar Süper Lig'deydiler! Esenler Erokspor şampiyonluğu son maçta kaçırdı

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Esenler Erokspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

ESENLER'DE KARŞILIKLI GOLLER

Esenler Erokspor'un golü 18. dakikada Recep Niyaz'dan gelirken, Pendikspor'a beraberliği getiren golü ise 42. dakikada Mesut Özdemir kaydetti.

ŞAMPİYONLUĞU SON MAÇTA KAÇIRDI

Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor, Süper Lig'e yükselen Amedspor'un ikili averajda gerisinde kalarak ligi 74 puanla 3. sırada tamamladı ve doğrudan play-off finaline adını yazdırdı. İstanbul ekibi, Süper Lig'e çıkmak için final maçını kazanmayı bekleyecek.