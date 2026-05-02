Kazansaydılar Süper Lig'deydiler! Esenler Erokspor şampiyonluğu son maçta kaçırdı

Kazansaydılar Süper Lig'deydiler! Esenler Erokspor şampiyonluğu son maçta kaçırdı
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Esenler Erokspor, Süper Lig'e yükselen Amedspor'un ikili averajda gerisinde kalarak sezonu ikinci bitirme fırsatını kaçırdı.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Esenler Erokspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

ESENLER'DE KARŞILIKLI GOLLER

Esenler Erokspor'un golü 18. dakikada Recep Niyaz'dan gelirken, Pendikspor'a beraberliği getiren golü ise 42. dakikada Mesut Özdemir kaydetti.

ŞAMPİYONLUĞU SON MAÇTA KAÇIRDI

Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor, Süper Lig'e yükselen Amedspor'un ikili averajda gerisinde kalarak ligi 74 puanla 3. sırada tamamladı ve doğrudan play-off finaline adını yazdırdı. İstanbul ekibi, Süper Lig'e çıkmak için final maçını kazanmayı bekleyecek. 

Cemre Yıldız
Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi

Amedspor Süper Lig'e yükseldi

Haberler.com
Acun Ilıcalı ve eşinin maça damga vuran sevinci: Gözyaşlarını tutamadılar

Acun ve eşini hiç böyle görmediniz! Maça damga vuran anlar
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
'Yakışıklı Güvenlik'ten Arif Kocabıyık'a tepki: Ahım tuttu

"Arif'i benim ahım tuttu"
Mbappe ve Ester Exposito, İtalya'da tatile çıktı

Daha fazla saklanamadılar!

Acun Ilıcalı ve eşinin maça damga vuran sevinci: Gözyaşlarını tutamadılar

Acun ve eşini hiç böyle görmediniz! Maça damga vuran anlar
Acun Ilıcalı hayalini gerçekleştirmeye çok yakın

Aldığı haberle havalara uçtu! En büyük hayali gerçekleşiyor
Bakan Gürlek: Yeni bir anayasa zorunluluktur

Bakan Gürlek'ten 'yeni anayasa' açıklaması